Експорт українських IT-послуг почав зростати, але цього все одно мало — Finance.ua

Експорт українських IT-послуг почав зростати, але цього все одно мало Сьогодні 17:01 — Фондовий ринок

Експорт українських IT-послуг почав зростати, але цього все одно мало

У лютому 2024 року обсяг IT-експорту збільшився на 2% і становив $518 мільйонів. Українській економіці це принесло на $10 мільйонів більше у порівнянні з січнем. Водночас, ці показники на 5,3% або ж $29 мільйонів менші у порівнянні з лютим 2023.

Про це повідомляє Львівський IT-Кластер з посиланням на дані Національного банку України.

Інфографіка: Львівський IT-Кластер

Частка ІТ-послуг у структурі експорту

Загальна експортна виручка усіх послуг України у лютому цього року склала $1,39 мільярдів, що на $31 мільйон або ж 2% більше порівняно з січнем.

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 склала 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 41,6%.

«У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ-Кластера.

Основні країни-партнери

Як пише DOU, серед країн, які принесли найбільше виторгу, — США, Велика Британія, Мальта, Ізраїль, Кіпр.

Інфографіка: DOU

Прогнози на 2024 рік

«Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт ІТ-послуг може впасти на 5−10%. Відвернути можливі втрати допоможе лише зрозумілий механізм бронювання ключових фахівців за економічним принципом та можливість коротких бізнес-відряджень за кордон», — заявив Веселовський.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав норму щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних.

В Україні станом на 15 березня через Мінцифри заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній.

Довідка Finance.ua:

раніше Асоціація IT Ukraine презентувала щорічне дослідження Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — актуальні дані про ІТ-індустрію України за 2023 рік. Згідно зі звітом, протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного показника у $7,3 млрд у 2022 році;

Національний банк України опублікував звіт щодо експорту IT-послуг з України за січень 2024 року: він склав $508 млн, що на $103 млн менше, ніж у грудні 2023 року. У порівнянні із січнем 2023 року обсяг теж зменшився — на $20 млн.



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