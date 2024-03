Кількість IT-фахівців в Україні збільшилася (інфографіка) — Finance.ua

Кількість IT-фахівців в Україні збільшилася (інфографіка) Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Кількість IT-фахівців в Україні збільшилася (інфографіка)

Асоціація IT Ukraine презентувала щорічне дослідження Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — актуальні дані про ІТ-індустрію України за 2023 рік.

Про це пише Dev.ua з посиланням на дослідження Асоціації IT Ukraine.

Аграрний сектор має найвищу частку експорту протягом майже десяти років. Однак, ІТ-послуги значно зросли за останні роки й зараз є життєво важливим сегментом експорту, на який припадає 13,2% від загального обсягу.

Географія ІТ-експорту України

Протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного показника у $7,3 млрд у 2022 році.

Читайте також Обсяг експорту ІТ-послуг впав до найнижчого рівня з початку 2022 року

Провідним імпортером, як і десять років тому, залишаються Сполучені Штати.

ІТ-компанії України

В Україні працює понад 2 000 ІТ-компаній. Але, як зазначається в дослідженні, ІТ-ринок в Україні має специфічну структуру: ІТ-компанії часто складаються з багатьох юридичних осіб, створених для різних сфер діяльності або навіть для окремих продуктів. Через цю особливість точну кількість ІТ-компаній важко підрахувати, оскільки відстежити, скільки юридичних осіб входять до складу однієї ІТ-компанії, досить складно.

Якщо розглядати структуру ІТ-компаній за сегментами, то в Україні найбільше компаній, які створюють продукти для підвищення продуктивності бізнесу — 234 та Martech & Media продукти — 230.

Кількість ІТ-спеціалістів

У 2023 році кількість працівників ІТ-індустрії в Україні складає 346 200, більшість з них ФОПи — 265 000, найманих працівників — 58 100, за гіг-контрактом працює 23 200 спеціалістів.

«В Україні ІТ-спеціаліст може співпрацювати з компаніями трьома способами, кожен з яких має свої особливості співпраці та переваги як для ІТ-спеціаліста, так і для ІТ-компанії. З огляду на те, що зайнятість в ІТ-індустрії є більш проєктною, більшість ІТ-спеціалістів надають перевагу співпраці з компаніями як фізичні особи-підприємці, а не як штатні працівники», — говориться в дослідженні.

Соціальний статус ІТ-спеціалістів

В українському ІТ 74% спеціалістів — чоловіки, і лише 26% — це жінки. Якщо розглядати за віком, то лише 17% фахівців, яким понад 36 років. 73% не мають дітей, а 42% неодружені.

Професійний портрет ІТ-спеціалістів

Більшість фахівців мають 3−5 років досвіду — 36%. Тих, хто має 10 років, лише 7%.

47% працюють Software Engineer, На другому місці QA/AQA інженери — 20%.

Більшість працює повністю віддалено — 63%, і лише 4% в офісі.

Зарплати у 2023 році

Розвиток штучного інтелекту, кібербезпека та постійний найм у фінтех-компанії з найвищими зарплатами в технологічному сегменті є одними з факторів, що обумовлюють високі зарплати для топ-позицій.

Найбільш затребувані посади, від Junior до Lead, розробники JavaScript. Це завдяки вебдодаткам SaaS та онлайн-іграм. Також ніші великих даних, фінансів, вебдодатків та мобільних застосунків стимулюють попит на Java-розробників.

До 2018 року в Україні не було стартапів-єдинорогів. Однак за останні роки з’явилося принаймні шість компаній, які оцінюються в мільярди доларів. Ця тенденція свідчить про загальний розвиток екосистеми стартапів та її потенційні безмежні перспективи.

Станом на січень 2024 року в Україні 2 600 стартапів.

Український ринок злиттів та поглинань в ІТ-секторі не зазнав значного впливу війни, але угоди все ще відбуваються нечасто. Періодично відбуваються виходи з успішних проєктів. Наприклад, угода з Lifecell ще не закрита, але якщо це станеться у 2024 році, то вона суттєво вплине на ринок M&A вже цього року, зазначається в дослідженні.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.