На скількох підприємствах можна працювати одночасно — Finance.ua

На скількох підприємствах можна працювати одночасно

На скількох підприємствах можна працювати одночасно
На скількох підприємствах можна працювати одночасно
В Управління інспекційної діяльності у Харківській області повідомили, на скількох підприємствах може працювати сумісник.
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи.
Наразі не обмежується кількість підприємств, де працівник може працювати за сумісництвом.
Проте за будь-яких обставин одне місце роботи має бути основним.
Якщо у працівника відсутнє основне місце роботи, то його не можна прийняти на роботу за сумісництвом.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
