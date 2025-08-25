На скількох підприємствах можна працювати одночасно — Finance.ua

На скількох підприємствах можна працювати одночасно
В Управління інспекційної діяльності у Харківській області повідомили, на скількох підприємствах може працювати сумісник.
Читайте також
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи.
Наразі не обмежується кількість підприємств, де працівник може працювати за сумісництвом.
Проте за будь-яких обставин одне місце роботи має бути основним.
Якщо у працівника відсутнє основне місце роботи, то його не можна прийняти на роботу за сумісництвом.
Нагадаємо, у яких випадках працівник, що працює за трудовим договором із нефіксованим робочим часом, має право відмовитися виконувати роботу.
За законом, відмова є правомірною, якщо:
- роботодавець вимагає виходу на роботу поза межами визначених базових днів та годин;
- повідомлення про наявність роботи надійшло з порушенням мінімальних строків, передбачених трудовим договором.
Довідка Finance.ua:
- У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи.
- У Державній службі з питань праці пояснили, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством і чи обов’язково такого працівника звільняти.
Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!
Поділитися новиною
Також за темою
Яке найкраще місто для дистанційної роботи: ТОП-10 (інфографіка)
На скількох підприємствах можна працювати одночасно
43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
У Держслужбі зайнятості назвали середню тривалість пошуку роботи через центр
Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми
З чого складається дохід та бонуси військовослужбовця