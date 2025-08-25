На скількох підприємствах можна працювати одночасно — Finance.ua

На скількох підприємствах можна працювати одночасно Сьогодні 10:22 — Особисті фінанси

На скількох підприємствах можна працювати одночасно

В Управління інспекційної діяльності у Харківській області повідомили , на скількох підприємствах може працювати сумісник.

Читайте також В Держпраці пояснили, коли працівник з нефіксованим робочим часом може відмовитися від роботи

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи.

Наразі не обмежується кількість підприємств, де працівник може працювати за сумісництвом.

Проте за будь-яких обставин одне місце роботи має бути основним.

Якщо у працівника відсутнє основне місце роботи, то його не можна прийняти на роботу за сумісництвом.

Нагадаємо, у яких випадках працівник , що працює за трудовим договором із нефіксованим робочим часом, має право відмовитися виконувати роботу.

За законом, відмова є правомірною, якщо:

роботодавець вимагає виходу на роботу поза межами визначених базових днів та годин;

визначених базових днів та годин; повідомлення про наявність роботи надійшло з порушенням мінімальних строків, передбачених трудовим договором.

Довідка Finance.ua:

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи.

У Державній службі з питань праці пояснили, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством і чи обов’язково такого працівника звільняти.

Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.