Яке найкраще місто для дистанційної роботи: ТОП-10 (інфографіка) — Finance.ua

Токіо очолив рейтинг найкращих міст для поєднання дистанційної роботи з відпочинком у 2025 році.

Про це йдеться в рейтингу, підготованому швейцарською International Workplace Group (IWG).

Японська столиця отримала перше місце завдяки високій швидкості інтернету, розвиненій транспортній інфраструктурі, безпеці, різноманіттю культурного життя та нещодавньому запуску спеціальних віз для іноземців, котрі працюють дистанційно.

Додатковою перевагою є близькість до гірських масивів, пляжів та національних парків. За оцінкою IWG, місто ідеально підходить для тих, хто прагне працювати у міських умовах із можливістю вибратися на природу.

«Завдяки впровадженню гібридних графіків і розвитку хмарних технологій люди отримали свободу вибору місця та часу для роботи, яке їм найбільше підходить. Ця тенденція збережеться. Надання працівникам можливості гнучкої та дистанційної роботи, особливо в літні місяці, не лише покращує баланс між роботою та особистим життям, запобігає вигоранню, але й значно підвищує продуктивність праці», — зазначив засновник і CEO IWG Марк Діксон.

