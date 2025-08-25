ТОП-10 найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені — Finance.ua

ТОП-10 найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet підібрали найкращі напрямки в Європі для відвідування восени 2025 року.
Вони також обґрунтували, чим саме вони привабливі в цю пору року.
«Принадність осінніх подорожей Європою полягає в розмаїтті пропонованих вражень. Вирушайте на пляжі сонячних південних островів, прогуляйтеся лісами, пофарбованими в осінні тони, або пройдіться вулицями великих міст — і все це без літніх натовпів. Осінь також дарує деякі з найяскравіших смаків континенту: делікатеси сезону збору врожаю з’являються на ринках і в меню, чи то сільські італійські тратторії, чи то висококласні скандинавські ресторани. Одним словом, ви не помилитеся», — написали автори рейтингу.
- Севілья, Іспанія — для міського відпочинку.
- Тенерифе, Канарські острови, Іспанія — для сонця.
- Додеканес, Греція — для поїздки на острови в останню хвилину.
- Латвія — найкращі осінні кольори.
- Умбрія, Італія — для сезонних страв.
- Чорногорія — для хайкінгу.
- Копенгаген, Данія — найкращі ресторани з цікавими стравами.
- Шотландське нагір’я — для спостереження за дикою природою та осінніми пейзажами.
- Мальта — ідеальний варіант для поєднання відпочинку на острові та в місті.
- Бургундія, Франція — для поціновувачів вина та велосипедного спорту.
Страхування для виїзду за кордон
Раніше туристичне видавництво Lonely Planet представило найгарніші куточки Європи. Пропонують обрати з кількох десятків країн ЄС ідеальне місце для відпустки.
На першому місці опинився Швейцарський національний парк, Швейцарія, друге посіло Стромболі, Італія, 3 місце у Кільця Керрі, Ірландія. Фото та деталі за посиланням.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Розсилка Finance.ua про гроші
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені
Пенсія за вислугу років вчителям у 2025 році: розмір та як розраховується
Через які помилки можна втратити право власності
Яке найкраще місто для дистанційної роботи: ТОП-10 (інфографіка)
На скількох підприємствах можна працювати одночасно
43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році