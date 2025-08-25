ТОП-10 найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені — Finance.ua

ТОП-10 найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

ТОП-10 найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet підібрали найкращі напрямки в Європі для відвідування восени 2025 року.

Вони також обґрунтували, чим саме вони привабливі в цю пору року.

«Принадність осінніх подорожей Європою полягає в розмаїтті пропонованих вражень. Вирушайте на пляжі сонячних південних островів, прогуляйтеся лісами, пофарбованими в осінні тони, або пройдіться вулицями великих міст — і все це без літніх натовпів. Осінь також дарує деякі з найяскравіших смаків континенту: делікатеси сезону збору врожаю з’являються на ринках і в меню, чи то сільські італійські тратторії, чи то висококласні скандинавські ресторани. Одним словом, ви не помилитеся», — написали автори рейтингу.

Севілья, Іспанія — для міського відпочинку. Тенерифе, Канарські острови, Іспанія — для сонця. Додеканес, Греція — для поїздки на острови в останню хвилину. Латвія — найкращі осінні кольори. Умбрія, Італія — для сезонних страв. Чорногорія — для хайкінгу. Копенгаген, Данія — найкращі ресторани з цікавими стравами. Шотландське нагір’я — для спостереження за дикою природою та осінніми пейзажами. Мальта — ідеальний варіант для поєднання відпочинку на острові та в місті. Бургундія, Франція — для поціновувачів вина та велосипедного спорту.

Раніше туристичне видавництво Lonely Planet представило найгарніші куточки Європи. Пропонують обрати з кількох десятків країн ЄС ідеальне місце для відпустки.

На першому місці опинився Швейцарський національний парк, Швейцарія, друге посіло Стромболі, Італія, 3 місце у Кільця Керрі, Ірландія. Фото та деталі за посиланням

