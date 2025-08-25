На що витрачають свої гроші заможні люди — Finance.ua

На що витрачають свої гроші заможні люди Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

На що витрачають свої гроші заможні люди

Ви коли-небудь замислювалися про те, куди витрачають гроші мільярдери? На думку спадуть ексклюзивні автомобілі, нерухомість, дорогий відпочинок, ювелірні вироби та інші предмети розкоші. Але це далеко не повний список.

У соцмережі Reddit створили тред, щоб розібратися, що зазвичай роблять багаті люди з більшою частиною своїх грошей. І деякі речі, про які згадали в коментарях, більшості з нас навіть не спали б на думку.

Що купують багаті люди

Коли мова заходить про те, на що люди витрачають великі гроші, деякі речі виходять за межі розуміння «простих смертних». Наприклад, користувач розповів історію про те, як в одному з будинків, де він працював, власник обладнав підземний гараж під своєю бібліотекою, щоб він міг приймати більше гостей. Він вміщував вісімдесят (!) автомобілів.

Інший чоловік, за словами автора одного з коментарів, витратив 30 мільйонів на облаштування берегів річки, щоб його гості не забруднили ноги, коли будуть купатися.

А в Беверлі-Гіллз (США) був випадок, коли багата людина купила будинок на протилежному боці вулиці вартістю в десятки мільйонів доларів США, знесла його, а потім побудувала приватний парк. І все тому, що будинок навпроти закривав йому вид.

Часом доходить до доволі абсурдних причин витрати нечуваних сум.

Інший користувач розповів історію про чоловіка, який замовляв суші з Японії (з ринку Ціззікі) з доставкою в США. Перед тим як їх з’їсти, він вимагав надати сертифікат, який підтверджує, що рибу було спіймано не більше 15 годин тому.

«Він також платив ресторану (не можу назвати конкретний ресторан або навіть його місцезнаходження) величезні гроші, щоб той закрився, і він міг спокійно поїсти суші наодинці зі своєю дружиною», — додав автор.

Чим захоплюються багаті люди

Мабуть, не секрет, що заможні люди люблять колекціонувати ексклюзивні речі. У треді згадали, що інколи вони купують зброю, виготовлену з метеоритів, та рідкісні артефакти з усього світу.

Дехто колекціонує і тварин:

«У моїй країні молодший син мільярдера дуже любить тварин. Для нього був створений приватний зоопарк на сотнях гектарів землі. У його приватному зоопарку представлені тварини з усього світу», — розповів користувач.

А в одному з коментарів йшлося про те, що деякі багаті люди купують розкішні залізничні вагони 40−50-х років і ремонтують їх.

Потім вони можуть заплатити, щоб приєднати ці вагони до поїздів, що курсують, і перетнути країну у своєму власному залізничному вагоні.

УНІАН За матеріалами:

