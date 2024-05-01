Що зміниться в Україні з 1 травня: пенсії, тарифи, закон про мобілізацію, консульські послуги — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 травня: пенсії, тарифи, закон про мобілізацію, консульські послуги Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Що зміниться в Україні з 1 травня: пенсії, тарифи, закон про мобілізацію, консульські послуги

В Україні з початку травня відбудуться деякі зміни. Щодо тарифів на комунальні послуги — вони залишаються незмінними. А от пенсії виростуть для деяких категорій пенсіонерів. Також з 18 травня вступає в силу новий закон про мобілізацію. Які зміни очікують українців — читайте нижче.

Тарифи на світло. Уряд зберіг 2,64 грн за кіловат щонайменше до кінця травня. Уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня. Ціна електроенергії залишиться на рівніза кіловат щонайменше до кінця травня.

7 грн 96 коп. за куб блакитного палива. Державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складатиза куб блакитного палива.

Пенсії

віку 70, 75 та 80 років. В Україні з 1 травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати. Проте для цього потрібно відповідати кільком вимогам. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Підвищені виплати отримають у травні ті громадяни, які попереднього місяця досягнули

Суми надбавок до пенсій вже кілька років незмінні. Вони становлять:

для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — 456 гривень;

для пенсіонерів старше 80 років — 570 гривень.

Мобілізація

Новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.

Оновити дані можна одним із трьох способів , пояснив член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Перший —в ТЦК та СП.

Другий — зареєструвати електронний кабінет і через нього оновити дистанційно.

Третій — скористатися послугами ЦНАПів.

Функціонування електронного кабінету — це одне з питань, яке Кабмін має допрацювати. У Раді очікують, що його встигнуть запустити до того, як набуде чинності сам закон. Однак повістки надсилати у цьому електронному кабінеті не будуть — вони, як і раніше, будуть вручатись лише в паперовому вигляді.

Пільги

З 1 травня можна оформити пільги для учасників бойових дій. Це пільги, які надає держава для військових і ветеранів зі статусом учасника бойових дій. Користуватися такими пільгами можуть не лише учасники бойових дій, а й родичі.

Консульські послуги

З 18 травня чоловіки за кордоном будуть зобов’язані оновити особисті дані в ТЦК через інтернет або особисто.

З 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи виключно на території України, проте деякі категорії громадян зможуть отримати паспортні документи за кордоном.

Нагадаємо, 23 квітня пресслужба Центру обслуговування громадян Паспортний сервіс повідомляла, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

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Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня, як і раніше, регулюватиметься правилами, затвердженими постановою Кабміну № 57. Також 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, проте його норми не змінюють правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків.

Член Асоціації правників України, юрист-практик у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко підтвердив, що законопроєкт № 10 449 (закон № 3633-ІХ), справді не змінює правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків, проте все ж таки є певні нові особливості

Зміни у ПДР з 1 травня

З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом. Про це йдеться у постанові К абінету Міністрів № 1105 від 20 жовтня 2023 року. Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.

Субсидії

З 1 травня житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів призначать автоматично (до 30 квітня 2025 року). Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Заявки на субсидії від сільгоспвиробників постраждалих регіонів. З 1 травня Державний аграрний реєстр розпочне прийом заявок на отримання бюджетних дотацій у розмірі 8 000 гривень на гектар для агровиробників, які мають у власності або користуванні до 120 гектарів землі в окремих районах Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що постраждали від російської агресії.

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