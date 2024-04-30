Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня — Finance.ua

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня, як і раніше, регулюватиметься правилами, затвердженими постановою Кабміну № 57 . Також 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, проте його норми не змінюють правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків.

Виїзд чоловіків за кордон у травні

Член Асоціації правників України, юрист-практик у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко у коментаріпідтвердив, що законопроєкт № 10 449 (закон № 3633-ІХ), який набуває чинності 18 травня 2024 року, справді не змінює правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків, проте все ж таки є певні нові особливості.

За його словами, йдеться про те, що новий закон вносить зміни до частини 6 статті 22 закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, в якій тепер буде зазначено: «У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України».

«Тому фактично з 18 травня 2024 року всі, хто має право на відстрочку, зобов’язані пред’явити на кордоні всі документи, що передбачають правила перетину кордону для чоловіків, зокрема і військово-обліковий документ», — пояснив юрист.

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня (за станом здоров’я та сімейними обставинами) можливий для:

Осіб з інвалідністю. Осіб, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України. Осіб, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України. Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю. Батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи. Бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України. Осіб, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення. Опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах, незалежно від форми власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, ― у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України).

Необхідно мати при собі відповідні документи, які підтверджують підставу для перетину кордону.

Крім того, можуть виїжджати за кордон деякі категорії громадян, а саме:

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також для населення України;

чоловіки віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобувають ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які, згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Для перетину кордону в таких випадках, необхідно мати відповідні дозволи від профільних органів, установ та організацій.

ICTV За матеріалами:

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