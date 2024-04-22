Новий закон про мобілізацію: три способи оновити дані — Finance.ua

Новий закон про мобілізацію: три способи оновити дані Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.

Оновити дані можна одним із трьох способів, пояснив член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Перший — в ТЦК та СП.

Другий — зареєструвати електронний кабінет і через нього оновити дистанційно.

Третій — скористатися послугами ЦНАПів.

Функціонування електронного кабінету — це одне з питань, яке Кабмін має допрацювати. У Раді очікують, що його встигнуть запустити до того, як набуде чинності сам закон. Однак повістки надсилати у цьому електронному кабінеті не будуть — вони, як і раніше, будуть вручатись лише в паперовому вигляді.

«Кабінет іністрів України має напрацювати низку підзаконних нормативно-правових актів. Коли ми на комітеті розглядали цей законопроект, то представники Міністерства оборони повідомили нам, що переважна більшість цих документів вже майже готова — і щодо бронювання, і щодо військово-транспортного обов’язка, і щодо механізму дистанційного оновлення персональних даних», — розповів виданню Веніславський.

Оскільки закон також переглядає підстави для відстрочки від мобілізації, по завершенню цих 60 днів окремі особи можуть втратити таке право. Зміни торкнуться і чоловіків-здобувачів другої (тобто непослідовної) вищої освіти. Вони, за словами Веніславського, втратять право на відстрочку після завершення навчального року.

Чоловіки, які мають статус обмежено придатних, протягом 9 місяців в обов’язковому порядку мають пройти переогляд.

У разі ігнорування повістки ТЦК має право звернутись до суду з вимогою запровадити до порушника тимчасову заборону на керування транспортним засобом.

Паралельно комітет з правоохоронної діяльності готує до другого читання ще один законопроект, який стосується покарань за порушення мобілізації та військового обліку. В ньому прописане посилення адміністративної відповідальності і суттєве збільшення штрафів. Веніславський прогнозує, що він буде ухвалений і набуде чинності, перш ніж запрацює «базовий» закон про мобілізацію.

За задумом авторів цих законів, вони, по-перше, мали б дати реальну картину мобілізаційного ресурсу в країні.

«Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний. За оцінками, які звучали в нашому комітеті, фактично цей закон може запрацювати десь через півроку — на той момент він уже дасть такий ефект. Тобто десь на середину — кінець осені ми вже матимемо повністю працюючий закон», — відповів Веніславський.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Закон був оприлюднений 17 квітня та почне діяти з 18 травня.

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