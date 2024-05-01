Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану — Finance.ua

Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії та передав його на підпис президентові Байдену.
Про це повідомляє Bloomberg.
Документ, який сенатори підтримали одностайно, забороняє імпорт збагаченого урану з рф через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.
Раніше Конгрес передбачив виділення 2,7 млрд доларів на розвиток американської уранової галузі за умови, що будуть запроваджені обмеження на імпорт сировини з рф.
Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.
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