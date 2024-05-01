Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану — Finance.ua

Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану Сьогодні 10:40

Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану

Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії та передав його на підпис президентові Байдену.

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ, який сенатори підтримали одностайно, забороняє імпорт збагаченого урану з рф через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.

Раніше Конгрес передбачив виділення 2,7 млрд доларів на розвиток американської уранової галузі за умови, що будуть запроваджені обмеження на імпорт сировини з рф.

Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.

Економічна Правда За матеріалами:

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