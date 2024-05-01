Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану — Finance.ua
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Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану

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Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії та передав його на підпис президентові Байдену.
Про це повідомляє Bloomberg.
Документ, який сенатори підтримали одностайно, забороняє імпорт збагаченого урану з рф через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.
Раніше Конгрес передбачив виділення 2,7 млрд доларів на розвиток американської уранової галузі за умови, що будуть запроваджені обмеження на імпорт сировини з рф.
Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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