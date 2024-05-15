Как украинские беженцы влияют на экономику стран ЕС — Finance.ua
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Как украинские беженцы влияют на экономику стран ЕС

Мир
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Как украинские беженцы влияют на экономику стран ЕС
Как украинские беженцы влияют на экономику стран ЕС
С 24 февраля европейские страны предоставили убежище для более 6 млн украинских беженцев, что, конечно, оказало большое влияние на экономику ЕС в целом.
Об этом говорится в статье Finance.ua Украинские беженцы за рубежом: сколько и на что тратят средства.
Несмотря на то, что 90% вынужденных переселенцев — женщины с детьми, пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями, такая миграция не имела кризисных последствий, которые так активно прогнозировали определенные эксперты.
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О положительном влиянии приема украинских беженцев первой заговорила Польша — только за первый год войны общие достижения ее бюджета в 5 раз превысили израсходованные на помощь средства.
В 2023 году консалтинговая компания Deloitte по заказу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев провела всесторонний анализ влияния переселенцев из Украины на Польшу.
По ее данным, 93% трудоспособных украинцев официально трудоустроены и регулярно платят налоги в польский бюджет. В денежном эквиваленте такие прямые и косвенные выплаты составляют около 15−20 млрд злотых в год, или около 1% от ВВП страны.
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В то же время Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, отмечает, что за два года войны экономика Польши не только выиграла от украинских переселенцев, но и стала критически зависимой от них. Благодаря большому количеству беженцев, эта страна смогла решить такие важные вопросы, как нехватка рабочей силы и старение нации, а ее экономика стала развиваться довольно высокими темпами. В частности, на территории Польши вынужденными переселенцами зарегистрировано более 15 тыс. крупных и малых предприятий, которые регулярно платят налоги в ее бюджет.
В других странах Европы ситуация с беженцами носит похожий характер. Большинство экспертов отмечают высокий уровень трудоустройства среди украинцев и готовность развивать экономику государства, на территории которого они проживают.
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Об этом ярко свидетельствует статистика большинства стран Европы — через 3 месяца после получения статуса временной защиты только 7% трудоспособных беженцев продолжают жить исключительно на социальные выплаты.

Справка Finance.ua:

  • согласно исследованию КМИС, большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина;
  • большинство украинских мигрантов воспринимают евро как валюту накопления. Не доллары, а именно евро, — рассказали банкиры;
  • объем денежных переводов, которые мигранты посылают из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, составившего 38,2 млрд евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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