Названы причины, почему большинство беженцев из Украины не трудоустраиваются в Германии — Finance.ua

Названы причины, почему большинство беженцев из Украины не трудоустраиваются в Германии
В Германии зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из которых официально трудоустроены всего 113 тыс.
Об этом пишет Bild.
В сообщении указано, что 716 тыс. зарегистрированных беженцев трудоспособного возраста от 15 до 65 лет.
При этом из них только 113 тыс. имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 тыс. частично заняты.
«Таким образом доля работающих украинцев — 21% от трудоспособных и 13,5% от общего количества», — заключает издание.
Причины безработицы
Украинские беженцы в комментариях издания оставили разные комментарии, в которых объясняют причины безработицы.
Некоторые граждане отмечают, что получают в Германии достаточно высокую социальную помощь, которой хватает на жизнь.
Один из беженцев возмутился, что Немецкий центр занятости предлагает лишь «примитивную работу с низкой зарплатой».
«Скажу честно: оно того не стоит! У меня нет мотивации для этого. Потому что если работать в Amazon или других фирмах за 8−9 евро в час, то придется самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда остается слишком мало по сравнению с 563 евро помощи, которую я получаю на руки», — заявил он.
Украинские женщины, которые сами воспитывают детей, обычно или ждут, пока ребенок вырастет достаточно, чтобы отдать его в детсад, или пытаются найти работу на полставки.
Также многие указывают, что хотят сначала выучить немецкий язык.
«Я понимаю, что мнение общества и политиков в Германии изменилось и мне пора идти работать. Но для этого мне нужно сначала по-настоящему выучить немецкий. Объединять языковые курсы и работу сложно», — отметил еще один украинец.
Напомним, по данным соцопроса от Info Sapiens, более половины украинских беженцев за рубежом теперь имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. Это составляет более 60%. В ноябре 2022 г. этот показатель составлял 43%.
Справка Finance.ua:
- по данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за рубежом в результате войны находится 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство военных мигрантов — это женщины (наибольшая доля — женщин в возрасте 35−44 лет — 13%) и дети;
- Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины не менее 20 млрд евро. Это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие;
- только пятая часть украинских беженцев рассматривают перспективу возвращения в Украину из Германии.
Deutsche Welle: всего 20% украинских беженцев в Германии сами зарабатывают себе на жизнь
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