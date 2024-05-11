Названы причины, почему большинство беженцев из Украины не трудоустраиваются в Германии — Finance.ua

Названы причины, почему большинство беженцев из Украины не трудоустраиваются в Германии Сегодня 16:05 — Мир

Названы причины, почему большинство беженцев из Украины не трудоустраиваются в Германии

В Германии зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из которых официально трудоустроены всего 113 тыс.

Об этом пишет Bild.

В сообщении указано, что 716 тыс. зарегистрированных беженцев трудоспособного возраста от 15 до 65 лет.

При этом из них только 113 тыс. имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 тыс. частично заняты.

«Таким образом доля работающих украинцев — 21% от трудоспособных и 13,5% от общего количества», — заключает издание.

Причины безработицы

Украинские беженцы в комментариях издания оставили разные комментарии, в которых объясняют причины безработицы.

Некоторые граждане отмечают, что получают в Германии достаточно высокую социальную помощь, которой хватает на жизнь.

Один из беженцев возмутился, что Немецкий центр занятости предлагает лишь «примитивную работу с низкой зарплатой».

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«Скажу честно: оно того не стоит! У меня нет мотивации для этого. Потому что если работать в Amazon или других фирмах за 8−9 евро в час, то придется самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда остается слишком мало по сравнению с 563 евро помощи, которую я получаю на руки», — заявил он.

Украинские женщины, которые сами воспитывают детей, обычно или ждут, пока ребенок вырастет достаточно, чтобы отдать его в детсад, или пытаются найти работу на полставки.

Также многие указывают, что хотят сначала выучить немецкий язык.

«Я понимаю, что мнение общества и политиков в Германии изменилось и мне пора идти работать. Но для этого мне нужно сначала по-настоящему выучить немецкий. Объединять языковые курсы и работу сложно», — отметил еще один украинец.

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Напомним, по данным соцопроса от Info Sapiens, более половины украинских беженцев за рубежом теперь имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. Это составляет более 60%. В ноябре 2022 г. этот показатель составлял 43%.

Справка Finance.ua:

по данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за рубежом в результате войны находится 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство военных мигрантов — это женщины (наибольшая доля — женщин в возрасте 35−44 лет — 13%) и дети;

Подавляющее большинство военных мигрантов — это женщины (наибольшая доля — женщин в возрасте 35−44 лет — 13%) и дети; Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины не менее 20 млрд евро. Это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие;



Это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие; только пятая часть украинских беженцев рассматривают перспективу возвращения в Украину из Германии.



ТСН По материалам:

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