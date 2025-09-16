День финансов: главные цифры госбюджета-2026, возвращение украинских беженцев, сценарии развития экономики Украины Сегодня 17:45

Вторник, 16 сентября. Детали государственного бюджета на 2026 год, план возвращения украинцев из ЕС, новые правила аренды жилья.

Правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год

Кабинет Министров принял проект госбюджета на 2026 год. Расходы госбюджета составляют 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года); доходы 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Также Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.

Предприятиям придется повысить уровень зарплат для бронирования работников из-за запланированного роста минимальной зарплаты. Для бронирования персонала компания должна обеспечивать среднюю зарплату как минимум на уровне 2,5 минимальных. После принятия бюджета предприятиям потребуется средняя зарплата от 21 617,5 грн.

Правительство прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. Средний курс гривны к доллару составит:

42,4 грн/доллар в 2025 году;



45,7 грн/доллар в 2026 году.



Из-за полномасштабной войны госдолг вырос до рекордных уровней. В 2026 году он превысит 100% ВВП.

Бюджетная сумма на жилищные субсидии на 2026 год не изменится, но количество получателей немного сократится.

По базовому сценарию, предусматривающему рост доходов в среднем на 9%, «Укрпочта» будет прибыльной в 2025—2028 годах. Согласно ожиданиям, долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028 году.

Деятельность польского банка в Украине

Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша о деятельности государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины. Согласно документу, BGK сможет работать в Украине и оказывать финансовую и техническую помощь как правительству, так и государственным и частным учреждениям.

Рекомендации ЕС относительно постепенного возвращения украинцев домой

Совет ЕС согласовал единый подход помощи украинским беженцам в возвращении домой, когда закончится война. Документ также предусматривает постепенный переход для тех, кто имеет право, на другие статусы проживания.

Добавим, что, согласно данным , опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что меньше, чем 2,4% в первом квартале 2025 года. По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года уровень вакансий увеличился в 5 государствах-членах, остался стабильным в 3 государствах-членах и снизился в 19 государствах-членах.

По данным Euronews, люди в Южной Европе все больше сообщают о большей озабоченности относительно получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим.

⏰ Как бы долго не продолжалась война россии против Украины, она должна когда-то закончиться. Какой украинцы увидят для себя экономику, социальные блага (включая пенсии), жилищно-коммунальные услуги после окончания войны в разных сценариях ее развития? Рассмотрим оптимистический и пессимистический сценарии в новой статье:

Изменения в платежках за коммуналку

Во всех зданиях, подключенных к централизованному теплоснабжению, начнут обязательно устанавливать индивидуальные тепловые пункты. Расходы на их установку будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии. В то же время это не означает автоматического роста сумм в платежках, хотя украинцев уже предупредили о возможном изменении тарифов.

Налоги с посылок, сервисов такси и курьерских служб

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев считает , что повышение НДС в нынешних условиях нанесет ущерб экономике. Глобальное повышение налогов, в том числе НДС, вряд ли возможно. Речь же идет о внедрении отдельных решений, которые позволят улучшить администрирование.

Реформа правил аренды жилья

В Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья. Готовящийся ко второму чтению законопроект № 12377 предусматривает введение более прозрачных правил в этой сфере. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, в августе 2025 года медианные цены на покупку однокомнатных квартир по Украине выросли в среднем на 15−25% по сравнению с августом 2024 года. Больше всего подорожали квартиры в городах-миллионниках и на западе страны, тогда как в Херсоне и Запорожье цены немного снизились.

