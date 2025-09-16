МОН впервые распределило бюджетные места для аспирантуры по новым критериям Сегодня 18:25

Министерство образования и науки завершило раздел бюджетных мест для обучения в аспирантуре. Их количество уменьшилось на 17%.

При распределении впервые учитывали успешность заведения в области науки и подготовки специалистов.

Об этом сообщили в МОН.

В общей сложности вузы получили 4917 бюджетных мест для аспирантов, еще 83 остались в резерве.

Государственный заказ на аспирантуру сократился примерно на 17%. Больше всего это коснулось отрасли «Бизнес, администрирование и право».

В то же время в отраслях «Естественные науки, математика и статистика», «Информационные технологии» и «Инженерия, производство и строительство» количество бюджетных мест осталось неизменным, поскольку они являются «безусловным приоритетом» во время войны и послевоенного восстановления Украины.

В этом году распределение государственного заказа впервые осуществили на критериальной основе — с учетом показателей успешности деятельности в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов, в частности:

количества успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей области знаний (специальности);

количества выпускников второго (магистерского) уровня высшего образования по специальностям соответствующей области знаний (специальности) по всем источникам финансирования;

количества докторов и докторов философии (кандидатов наук);

количества аккредитованных образовательно-научных программ подготовки докторов философии по соответствующей отрасли знаний (специальности) с решением «аккредитована с определением образцовая»;

удельного веса штатных научно-педагогических и научных сотрудников высшего образования, имеющих не менее пяти научных публикаций в периодических изданиях за десять предыдущих календарных лет, которые на время публикации были включены в наукометрические базы Scopus или Web of Science Core Collection и имеют квартиль Q1-Q3;

объемов поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ, научных услуг, по проектам международного сотрудничества и т. п. ;

; результатов действующей в 2025 году государственной аттестации по научному направлению высшего образования;

позиций университетов в наиболее престижных международных рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);

участие в международных проектах по направлениям КА2 и КА3 программы международной технической помощи ЕС «Эразмус+», «Горизонт 2020», «Горизонт Европа», «НАТО», «Евратом»;

отдельный критерий академической добропорядочностии, подтверждающий объемы государственного заказа в тех учреждениях высшего образования, в которых относительно защищенных в них диссертаций отсутствуют подтвержденные решения НАЗЯВО о выявлении плагиата.

Учреждения самостоятельно распределяют месяцы между образовательно-научными программами в пределах области знаний или «регулируемой» специальности.

