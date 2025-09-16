0 800 307 555
В полиции прокомментировали информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД

Личные финансы
11
В интернете распространяют информацию о якобы увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. В патрульной полиции официально заявили, что никаких изменений в размерах штрафов не произошло.
По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, распространяемая информация касается законопроектов, которые еще не рассмотрены и не приняты.
«Поэтому размеры штрафов остаются без изменений согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях», — заявил он.

Напомним, водители-нарушители уплатили штрафов на 700 миллионов только за полгода. Сотни камер автофиксации нарушений ПДД по всей стране за период с начала января до конца июля 2025 года принесли в государственную казну сотни миллионов гривен. И это лишь часть штрафов для водителей, получивших «письма счастья» о привлечении к административной ответственности.
В январе этого года в приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.
По материалам:
Finance.ua
