ЕС утвердил рекомендации относительно постепенного возвращения украинцев домой

Совет ЕС согласовал единый подход помощи украинским беженцам в возвращении домой, когда война закончится. Документ также предусматривает постепенный переход для имеющих право на другие статусы проживания.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Нужно заранее готовиться к моменту, когда украинцы смогут вернуться домой и присоединиться к восстановлению страны. Важно, чтобы возврат проходил постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию», — заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек.

Переход к другим статусам проживания

Государства-члены должны предлагать украинцам национальные виды на жительство — в частности, на основании работы, учебы, образования или семейных обстоятельств, если выполняются необходимые условия.

Лица под временной защитой могут претендовать на статусы по законодательству ЕС, например для высококвалифицированного трудоустройства. В то же время невозможно одновременно иметь несколько статусов, включая временную защиту.

Поддержка реинтеграции и добровольное возвращение

Многие украинцы, уехавшие от войны, нуждаются в помощи для возвращения домой и адаптации. Страны ЕС могут поддержать их, разрешая ознакомительные поездки в Украину. Условия таких поездок должны быть согласованы между государствами-членами.

Также предусмотрено создание программ добровольного возвращения на определенный период. Их условия следует координировать с украинскими властями и другими странами ЕС. Люди, участвующие в этих программах, будут сохранять права временной защиты на жилье, медицинскую помощь и образование.

Информация для перемещенных лиц

Страны ЕС должны обеспечить доступ украинцев к информации о возможности получить другой статус проживания, последствия такого перехода для их прав и условия возвращения в Украину.

Особое внимание предлагают уделить информационным кампаниям о программах добровольного возвращения. Для этого государства могут создавать так называемые Unity Hubs, финансируемые из программ ЕС. Они станут контактными центрами для украинцев, будут помогать с документами, а также предоставлять консультации по трудоустройству в Украине и странах пребывания.

Справка Finance.ua:

с марта 2022 года ЕС предложил безопасность и убежище более чем 4 миллионам перемещенных украинцев. Перемещенные лица из Украины, которые не могут вернуться домой из-за агрессии россии, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года.

