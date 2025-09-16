0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС утвердил рекомендации относительно постепенного возвращения украинцев домой

Личные финансы
69
ЕС утвердил рекомендации относительно постепенного возвращения украинцев домой
ЕС утвердил рекомендации относительно постепенного возвращения украинцев домой
Совет ЕС согласовал единый подход помощи украинским беженцам в возвращении домой, когда война закончится. Документ также предусматривает постепенный переход для имеющих право на другие статусы проживания.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
«Нужно заранее готовиться к моменту, когда украинцы смогут вернуться домой и присоединиться к восстановлению страны. Важно, чтобы возврат проходил постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию», — заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек.

Переход к другим статусам проживания

Государства-члены должны предлагать украинцам национальные виды на жительство — в частности, на основании работы, учебы, образования или семейных обстоятельств, если выполняются необходимые условия.
Лица под временной защитой могут претендовать на статусы по законодательству ЕС, например для высококвалифицированного трудоустройства. В то же время невозможно одновременно иметь несколько статусов, включая временную защиту.

Поддержка реинтеграции и добровольное возвращение

Многие украинцы, уехавшие от войны, нуждаются в помощи для возвращения домой и адаптации. Страны ЕС могут поддержать их, разрешая ознакомительные поездки в Украину. Условия таких поездок должны быть согласованы между государствами-членами.
Также предусмотрено создание программ добровольного возвращения на определенный период. Их условия следует координировать с украинскими властями и другими странами ЕС. Люди, участвующие в этих программах, будут сохранять права временной защиты на жилье, медицинскую помощь и образование.

Информация для перемещенных лиц

Страны ЕС должны обеспечить доступ украинцев к информации о возможности получить другой статус проживания, последствия такого перехода для их прав и условия возвращения в Украину.
Особое внимание предлагают уделить информационным кампаниям о программах добровольного возвращения. Для этого государства могут создавать так называемые Unity Hubs, финансируемые из программ ЕС. Они станут контактными центрами для украинцев, будут помогать с документами, а также предоставлять консультации по трудоустройству в Украине и странах пребывания.

Справка Finance.ua:

  • с марта 2022 года ЕС предложил безопасность и убежище более чем 4 миллионам перемещенных украинцев. Перемещенные лица из Украины, которые не могут вернуться домой из-за агрессии россии, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems