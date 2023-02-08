День финансов: Форвард Банк — неплатежеспособный, фиксированный курс — не без проблем, 1,8 млрд грн — на «Власні справи» Сегодня 17:50

Среда, 8 февраля. Минус один банк, но плюс 1,8 млрд грн на «Власну справу».

Форвард Банк признан неплатежеспособным. Правление Национального банка приняло решение Правление Национального банка приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных. В НБУ обосновывают такое решение тем, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в частности, нормативно-правовых актов НБУ после отнесения его к категории проблемных.

Кроме того, Нацбанк решил провести оценку устойчивости украинских банков, которая позволит выяснить истинное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.

Международные резервы выросли до 29,9 млрд долл. США по итогам января.

Также добавим, что НБУ предупреждает о распространении недостоверной информации о существовании определенного письма Национального банка с предупреждением о возможном применении мер воздействия к украинским банкам, которые принадлежат международным финансовым группам, продолжающим работать в рф. Эта информация не соответствует действительности.

Проблема фиксированного курса. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, без фиксации курса гривны в прошлом году инфляция могла бы быть выше на 8 процентных пунктов, то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%. По его словам, Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, без фиксации курса гривны в прошлом году инфляция могла бы быть выше на 8 процентных пунктов, то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%. По его словам, режим фиксированного курса остается устойчивым и отказ от него возможен только при условии уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка и возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

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Кстати, министр финансов Латвии предложил бесплатно передавать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили.

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Фото: Укрпочта

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