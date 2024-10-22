День финансов: финансирование для Украины, все сценарии МВФ, новые зарплаты украинцев, рейтинг бытовых приборов — Finance.ua

День финансов: финансирование для Украины, все сценарии МВФ, новые зарплаты украинцев, рейтинг бытовых приборов Сегодня 17:35

Во вторник, 22 октября мы исследовали всё, что нужно знать о нормативной базе регулирования рынков криптовалютных активов.

Об этом говорится в новой статье:

Приглашение в НАТО: страны, которые предоставляют самую большую поддержку Украине. Большинство стран Североатлантического альянса демонстрируют консенсус по вопросу приглашения Украины в НАТО. Впрочем, у нескольких стран позиция до сих пор Большинство стран Североатлантического альянса демонстрируют консенсус по вопросу приглашения Украины в НАТО. Впрочем, у нескольких стран позиция до сих пор сдержанная.

Финансирование для Украины. Если российско-украинская война затянется на 2025 и 2026 годы, госбюджет будет получать компенсации за счет финансирования из замороженных активов россии. Об этом Если российско-украинская война затянется на 2025 и 2026 годы, госбюджет будет получать компенсации за счет финансирования из замороженных активов россии. Об этом идет речь на сайте Международного валютного фонда. Программа построена на сценарии, что окончание агрессии россии против Украины состоится в конце 2025 года.

В обновленном меморандуме МВФ нет обязательств по повышению тарифов на энергоносители.

Великобритания предоставляет Украине военный заем на £2,26 млрд для поддержки обороны.

Украина и Франция подписали грантовое соглашение на €200 млн.

США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК.

Замороженные российские активы. Европарламент Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро в рамках большого кредита G7 за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Закон о превентивной реструктуризации долгов. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства. Принятие закона было одним из требований Ukraine Facility Plan.

Также президент подписал закон об изменениях в уголовном законодательстве.

В НБУ объяснили механизм валютного рынка Украины. Валютный рынок в Украине работает в Валютный рынок в Украине работает в режиме «управляемой гибкости» курса. Предпосылок возврата к плавающему курсу гривны к доллару пока нет.

Новые зарплаты украинцев. В Украине парламент В Украине парламент принял закон о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%. То есть работодателям придется платить с заработной платы наемных работников 23%, а не 19,5% налога (НДФЛ — 18%, военный сбор — 1,5%).

Наиболее конкурентная налоговая система в Европе. У Эстонии самый конкурентный налоговый кодекс в Европе. Об этом свидетельствуют У Эстонии самый конкурентный налоговый кодекс в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Tax Foundation.

Киев экономит газ. Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах ради экономии газа. Об этом на брифинге Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах ради экономии газа. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Пока что погода довольно теплая, чтобы отсрочить его. Это делается, в частности, для экономии газа.

Рейтинг бытовых устройств по потреблению энергии. Ежедневная разумная экономия Ежедневная разумная экономия электроэнергии может до 30% сократить потребление каждого домохозяйства. Это существенное снижение ежемесячных расходов на свет. Также сознательная помощь энергосистеме Украины, ведь экономное потребление снижает общую нагрузку на сеть и помогает держать систему сбалансированной.

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