День финансов: экономическое бронирование, доходы госбюджета, показатели вакансий — Finance.ua

День финансов: экономическое бронирование, доходы госбюджета, показатели вакансий Сегодня 17:30

В пятницу, 4 октября, Finance.ua расскажет о том, почему туристическая страховка важна, от чего именно она защищает и как и где ее можно оформить.

Как уменьшились доходы госбюджета Украины. По данным Государственной казначейской службы, за сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 122,9 млрд. гривен. Об этом По данным Государственной казначейской службы, за сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 122,9 млрд. гривен. Об этом сообщил Минфин.

Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в текущем году.

Украина планирует растянуть на несколько лет заем в $50 млрд за счет российских активов.

Также в Украине будет создан инвестиционный фонд на 16 млрд евро.

Правительство поддержало экономическое бронирование. Решение о введении экономического бронирования принято. Об этом Решение о введении экономического бронирования принято. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк: «Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут «решения политического руководства».

Кабмин сократил сроки явки военнообязанного в ТЦК по повестке по почте до 7−10 дней.

Отмена оплаты за возврат посылки. Новая почта упразднила необходимость уплаты 0,5% от объявленной стоимости отправления в случае Новая почта упразднила необходимость уплаты 0,5% от объявленной стоимости отправления в случае отказа получателя от него. Таким образом, вернуть посылку отправителю можно бесплатно.

Работа в ІТ. В сентябре компании 👩‍💻В сентябре компании опубликовали на jobs.dou.ua 5242 вакансий. Это на 179 меньше рекордного показателя в августе. Но уже три месяца количество вакансий держится на уровне более 5 тысяч. Также в сентябре этого года на 33% вакансий больше, чем в сентябре прошлого года.

Кстати, количество новых вакансий впервые вернулось к показателям 2021 года.

При этом в Украине более 20% фрилансеров используют ИИ в работе.

В то же время стало известно, какие зарплаты получают работники ТЦК.

Режим управляемой гибкости является оптимальным. О состоянии валютного рынка рассказал глава НБУ Андрей Пышный. Подводя итоги за год, он отметил следующее: О состоянии валютного рынка рассказал глава НБУ Андрей Пышный. Подводя итоги за год, он отметил следующее: исчезла проблема множественности курсов, колебания курса на наличном рынке (где покупает и продает валюту населения), существенно снизились, выросла глубина валютного рынка и прочее.

Стало известно, как изменится курс доллара в октябре.

Незаконное обогащение на 6 млн долларов в разных валютах. Работники ГБР почти $5 млн 244 тыс., €300 000, более ₴5 млн, брендовые украшения и драгоценности. 😯❗Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. В ходе обысков у них нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах. Дома у должностных лиц работники ГБР обнаружили

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