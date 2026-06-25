День финансов: доллар бьет рекорды, транш кредита на 90 млрд евро, отключение света летом Сегодня 17:38

В четверг, 25 июня, стало известно, почему переселенцам трудно купить жилье и кто попал в Клуб белого бизнеса.

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Доллар бьет рекорды

Инвесторы готовятся к ключевым данным по инфляции в США, которые могут подтвердить ожидания: Федеральной резервной системе, вероятно, придется снова поднимать ставки уже в этом году. Доллар быстро укрепляется и уже продемонстрировал сильнейший месячный рост почти за год.Инвесторы готовятся к ключевым данным по инфляции в США, которые могут подтвердить ожидания: Федеральной резервной системе, вероятно, придется снова поднимать ставки уже в этом году.

А вот эксперт дал свой прогноз , какой курс евро и доллара ждать до конца года.

В то же время НБУ считает , что финансовое направление Укрпочты следует передать отдельной компании и аргументировало свою позицию касаемо увольнения Смелянского.

Первый транш кредита в 90 млрд евро

Европейский Союз выплатил первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan 25 июня. Также на «энергетическом Рамштайне» объявили о 375 млн евро на поддержку Украины.

В то же время, Еврокомиссия объявила о неготовности шести стран ЕС к переходу на евро.

Стало известно, где дешевле нанимать работников — в Европе или в США: что показало исследование

Мультишеринг справок ОК-5 и ОК-7

Для банков, страховых компаний, финансовых учреждений и других партнеров стала доступна новая возможность мультишеринга справок ОК-5 и ОК-7 в «Дії». Пользователям не нужно отдельно формировать или загружать документы. Справки будут передаваться автоматически вместе с пакетом документов.

Ваучер есть, квартиры нет

В последние годы правительство искало различные механизмы для преодоления этого вызова — от льготного кредитования и программ государственных фондов до муниципальных инициатив. В конце 2025 года к ним добавился новый инструмент — жилищный ваучер для отдельных категорий переселенцев.

Кто попал в Клуб белого бизнеса

Количество участников Клуба белого бизнеса достигло 9251. За последний квартал перечень увеличился на 3%: во время последнего обновления в него вошли 1490 компаний, в то же время 1216 участников выбыли.

Где получают наибольшую и наименьшую пенсию

9 863,73 грн. Меньше всех получают жители Тернопольской области — речь идет По данным ПФУ, самая большая средняя пенсия у жителей Киева —Меньше всех получают жители Тернопольской области — речь идет о 5612,46 грн.

Отключение света летом до 5 часов в день

В случае длительного периода высоких температур и массированных атак россии на энергосистему Украины в стране могут ввести аварийные отключения электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Сбор в 3 евро на международные посылки

С 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вступят в силу новые таможенные правила для международных отправлений . Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в ​​таможенной декларации, а также новые требования по администрированию НДС.

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