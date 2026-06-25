На «енергетичному Рамштайні» оголосили про 375 млн євро на підтримку України Сьогодні 13:40 — Енергетика

У польському Ґданську відбулося четверте засідання Координаційної групи з питань енергетичної підтримки України G7+, або так званий «енергетичний Рамштайн»

На четвертому засіданні «енергетичного Рамштайну» у форматі G7+ у польському Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму 375 млн євро на допомогу українському енергетичному сектору.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами енергетичного «Рамштайну» у Ґданську.

Яку допомогу оголосили партнери

За словами Шмигаля, додаткову підтримку енергетичному сектору України нададуть:

США — 175 млн доларів;

Швеція — 137 млн євро;

Норвегія — 77 млн євро;

Естонія — 2,125 млн євро;

Ісландія — 550 тис. євро;

Литва — 4 млн євро.

Зі словами підтримки виступили представники країн G7+ та міжнародних організацій, зокрема, Канади, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, Норвегії, Естонії, Ісландії, Нідерландів, Литви, Республіки Корея, Латвії, Швеції, Словацької Республіки та ЄІБ, ПРООН, Світового банку, Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Загалом до обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій.

Потреби енергосектору перевищують 650 млн євро

«Наші пріоритети на 2026−2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору: захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів», — зазначив Шмигаль.

За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 млн євро. Проте вже зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро:

295 млн євро необхідно на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів;

близько 192 млн євро — на розвиток розподіленої генерації;

майже 148 млн євро — на формування аварійного резерву та закупівлю критично важливого обладнання.

Україна отримає від ЄС перший транш у розмірі 3,5 млрд євро із пакету підтримки на загальну суму 90 млрд євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.