0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На «енергетичному Рамштайні» оголосили про 375 млн євро на підтримку України

Енергетика
33
У польському Ґданську відбулося четверте засідання Координаційної групи з питань енергетичної підтримки України G7+, або так званий «енергетичний Рамштайн»
У польському Ґданську відбулося четверте засідання Координаційної групи з питань енергетичної підтримки України G7+, або так званий «енергетичний Рамштайн»
На четвертому засіданні «енергетичного Рамштайну» у форматі G7+ у польському Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму 375 млн євро на допомогу українському енергетичному сектору.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами енергетичного «Рамштайну» у Ґданську.

Яку допомогу оголосили партнери

За словами Шмигаля, додаткову підтримку енергетичному сектору України нададуть:
  • США — 175 млн доларів;
  • Швеція — 137 млн євро;
  • Норвегія — 77 млн євро;
  • Естонія — 2,125 млн євро;
  • Ісландія — 550 тис. євро;
  • Литва — 4 млн євро.
Зі словами підтримки виступили представники країн G7+ та міжнародних організацій, зокрема, Канади, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, Норвегії, Естонії, Ісландії, Нідерландів, Литви, Республіки Корея, Латвії, Швеції, Словацької Республіки та ЄІБ, ПРООН, Світового банку, Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Місце для вашої реклами
Загалом до обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій.

Потреби енергосектору перевищують 650 млн євро

«Наші пріоритети на 2026−2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору: захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів», — зазначив Шмигаль.
За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 млн євро. Проте вже зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро:
  • 295 млн євро необхідно на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів;
  • близько 192 млн євро — на розвиток розподіленої генерації;
  • майже 148 млн євро — на формування аварійного резерву та закупівлю критично важливого обладнання.
Україна отримає від ЄС перший транш у розмірі 3,5 млрд євро із пакету підтримки на загальну суму 90 млрд євро.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаШмигальФінансова допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems