Де отримують найбільшу та найменшу пенсії в Україні в 2026 році Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Де отримують найбільшу та найменшу пенсії в Україні в 2026 році

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії по Україні сягнув 7 236,49 грн.

Лідери

Київ лідирує у списку населених пунктів і регіонів, де зафіксований найбільший середній розмір пенсії.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Пенсійному фонді України.

Найбільша середня

За даними ПФУ, найбільша середня пенсія в мешканців Києва — 9 863,73 грн.

Найменша середня пенсія

Менше всіх отримують жителі Тернопільської області — йдеться про 5 612,46 грн.

Водночас середня пенсія в Україні продовжує зростати. Ще 1 січня 2026 року, за даними ПФУ, середня пенсія по Тернопільській області складала 5062, 66 грн, а в Києві — 8981, 20 грн.

До речі, помилки у страховому стажі можуть зменшити майбутню пенсію або відтермінувати вихід на неї. Найчастіше проблеми виникають через технічні збої, помилки роботодавців або некоректне оцифрування документів.

Про це йдеться Раніше ми писали, поки середня пенсія в Україні ледве перевищує 7 тис. гривень, окрема категорія громадян офіційно отримує від держави до 250 тис. гривень щомісяця.Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри березневу індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних.

Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно

Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.

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