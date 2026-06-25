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Де отримують найбільшу та найменшу пенсії в Україні в 2026 році

Особисті фінанси
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Де отримують найбільшу та найменшу пенсії в Україні в 2026 році
Де отримують найбільшу та найменшу пенсії в Україні в 2026 році
Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії по Україні сягнув 7 236,49 грн.

Лідери

Київ лідирує у списку населених пунктів і регіонів, де зафіксований найбільший середній розмір пенсії.
Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Пенсійному фонді України.

Найбільша середня

За даними ПФУ, найбільша середня пенсія в мешканців Києва — 9 863,73 грн.

Найменша середня пенсія

Менше всіх отримують жителі Тернопільської області — йдеться про 5 612,46 грн.
Водночас середня пенсія в Україні продовжує зростати. Ще 1 січня 2026 року, за даними ПФУ, середня пенсія по Тернопільській області складала 5062, 66 грн, а в Києві — 8981, 20 грн.
До речі, помилки у страховому стажі можуть зменшити майбутню пенсію або відтермінувати вихід на неї. Найчастіше проблеми виникають через технічні збої, помилки роботодавців або некоректне оцифрування документів.
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Раніше ми писали, поки середня пенсія в Україні ледве перевищує 7 тис. гривень, окрема категорія громадян офіційно отримує від держави до 250 тис. гривень щомісяця. Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.
Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри березневу індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних.
Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно
Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.

Низька пенсія? Ось на які доплати та пільги ви можете розраховувати 2026 року

За матеріалами:
Finance.ua
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