Де дешевше наймати працівників — у Європі чи США: що показало дослідження Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Працівники в офісі

Через вищі зарплати американські спеціалісти часто обходяться компаніям дорожче, ніж європейські колеги. Про це свідчить дослідження компанії Payoneer.

Фахівці проаналізували витрати на працевлаштування маркетинг-менеджерів у шести містах США та шести містах Європи. Для цього дослідники використали два сценарії: однакову зарплату в розмірі 75 тис. доларів для всіх міст і середні ринкові зарплати в кожній локації.

Під час аналізу враховували лише обов’язкові податки та внески роботодавців. Додаткові бонуси, пільги, витрати на рекрутинг чи інші компенсації до розрахунків не включалися.

За однакової зарплати Європа обходиться дорожче

Якщо працівнику всюди платити однакові 75 тис. доларів на рік, роботодавці в Європі витрачатимуть значно більше. У середньому додаткові витрати на обов’язкові внески становлять 22 629 доларів проти 8 881 долара у США.

Найдорожчим містом став Париж. Тут роботодавець має додатково сплатити 34 753 долари внесків, що більш ніж у чотири рази перевищує середній показник американських міст.

Найближчим до американської моделі виявився Дублін, де внески роботодавців значно нижчі, ніж у більшості інших європейських країн.

Американські працівники отримують більше «на руки»

За зарплати у 75 тис. доларів працівники в усіх американських містах отримують більше чистого доходу, ніж їхні колеги в Європі.

Найвищий показник зафіксували в Нешвіллі — понад 61,5 тис. доларів після сплати податків. Для порівняння, у Лондоні працівник отримує близько 53,7 тис. доларів, а в Берліні — лише 44,6 тис. доларів.

Дослідники зазначають, що високі витрати роботодавця не завжди означають вищий дохід працівника. Наприклад, в Амстердамі компанія витрачає суттєво більше, ніж у Мадриді, але співробітник отримує майже однакову суму «на руки».

Вищі зарплати в США змінюють картину

Коли аналітики перейшли до реальних ринкових зарплат, результати змінилися. У середньому маркетинг-менеджери в США заробляють 91 833 долари на рік, тоді як у Європі — 66 375 доларів. Різниця становить 38%.

Саме через це багато європейських міст виявилися дешевшими для роботодавців, попри вищі податки та внески.

Найдорожчим містом став Сан-Франциско, де загальна вартість працівника сягає 118 720 доларів на рік. Водночас Мадрид, Лондон, Берлін і Дублін обходяться дешевше, ніж Нешвілл — найдешевше американське місто в дослідженні.

Особливу увагу аналітики звернули на Париж. Попри те що середня зарплата маркетинг-менеджера там нижча, ніж у Нешвіллі, загальна вартість працівника для роботодавця вища.

Причина — значні обов’язкові внески, які роботодавці сплачують у французьку систему соціального страхування. Саме вони перекривають перевагу від нижчої зарплати.

Головні висновки дослідження

Дослідження показало, що універсальної відповіді на питання про те, де дешевше наймати працівників, не існує.

За однакових зарплат Європа дійсно обходиться дорожче через високі соціальні внески. Однак якщо враховувати реальні ринкові зарплати, більшість європейських міст стають дешевшими, ніж американські.

Також аналітики наголошують: витрати роботодавця та фактичний дохід працівника не завжди пов’язані між собою. Тому під час планування міжнародного найму компаніям варто окремо аналізувати і витрати на працівника, і те, скільки він реально отримуватиме після сплати податків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.