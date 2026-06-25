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У «Дії» запустили мультишеринг довідок ОК-5 та ОК-7

Особисті фінанси
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Довідки передаватимуться автоматично разом із пакетом документів
Довідки передаватимуться автоматично разом із пакетом документів
Для банків, страхових компаній, фінансових установ та інших партнерів стала доступною нова можливість мультишерингу довідок ОК-5 та ОК-7 в «Дії». Користувачам не потрібно окремо формувати або завантажувати документи. Довідки передаватимуться автоматично разом із пакетом документів.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Довідка ОК-5 містить відомості про страховий стаж, сплачені страхові внески та заробітну плату. Дані доступні, починаючи з 2000 року.
Довідка ОК-7 містить інформацію про страховий стаж і заробітну плату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Дані доступні, починаючи з 2011 року.

Для чого потрібні довідки ОК-5 та ОК-7

Довідки можуть знадобитися для:
  • оформлення кредитів;
  • розрахунку лікарняних;
  • отримання допомоги з безробіття;
  • підтвердження страхового стажу;
  • кадрових і фінансових процедур.

Переваги для користувачів:

  • миттєва передача довідок ОК-5 та ОК-7;
  • відсутність потреби окремо формувати документи;
  • відсутність необхідності завантажувати файли або надсилати їх вручну;
  • скорочення часу на оформлення послуг.

Переваги для бізнесу та державних установ:

  • швидке отримання необхідних документів одним пакетом;
  • менше ручної перевірки даних;
  • оперативніший розгляд заявок і звернень;
  • зменшення кількості помилок під час оброблення документів;
  • цифрова взаємодія без використання паперових копій.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з червня 2025 року в Дії запрацював сервіс, який дає змогу громадянам надсилати компаніям одразу кілька цифрових копій документів, — Мультишеринг.
Мультишеринг розв’язує поширену проблему бізнесу — довгі й незручні процеси збору копій документів від клієнтів. Раніше доводилося надсилати кілька запитів, чекати на скани або фото, перевіряти, чи всі документи на місці. Це забирало час, створювало ризик помилок і збільшувало витрати.
Тепер бізнес отримує весь пакет цифрових документів одразу, а клієнтам не потрібно збирати всі потрібні папери, завантажувати кожен файл чи приносити фізичні копії.
Як працює Мультишеринг:
  1. Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу.
  2. Обирає документи, якими необхідно поділитися.
  3. Засвідчує запит Дія. Підписом і підтверджує надсилання копій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
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