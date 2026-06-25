У «Дії» запустили мультишеринг довідок ОК-5 та ОК-7
Для чого потрібні довідки ОК-5 та ОК-7
- оформлення кредитів;
- розрахунку лікарняних;
- отримання допомоги з безробіття;
- підтвердження страхового стажу;
- кадрових і фінансових процедур.
Переваги для користувачів:
- миттєва передача довідок ОК-5 та ОК-7;
- відсутність потреби окремо формувати документи;
- відсутність необхідності завантажувати файли або надсилати їх вручну;
- скорочення часу на оформлення послуг.
Переваги для бізнесу та державних установ:
- швидке отримання необхідних документів одним пакетом;
- менше ручної перевірки даних;
- оперативніший розгляд заявок і звернень;
- зменшення кількості помилок під час оброблення документів;
- цифрова взаємодія без використання паперових копій.
- Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу.
- Обирає документи, якими необхідно поділитися.
- Засвідчує запит Дія. Підписом і підтверджує надсилання копій.
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