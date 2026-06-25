У «Дії» запустили мультишеринг довідок ОК-5 та ОК-7 Сьогодні 14:25 — Особисті фінанси

Довідки передаватимуться автоматично разом із пакетом документів

Для банків, страхових компаній, фінансових установ та інших партнерів стала доступною нова можливість мультишерингу довідок ОК-5 та ОК-7 в «Дії». Користувачам не потрібно окремо формувати або завантажувати документи. Довідки передаватимуться автоматично разом із пакетом документів.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Довідка ОК-5 містить відомості про страховий стаж, сплачені страхові внески та заробітну плату. Дані доступні, починаючи з 2000 року.

Довідка ОК-7 містить інформацію про страховий стаж і заробітну плату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Дані доступні, починаючи з 2011 року.

Для чого потрібні довідки ОК-5 та ОК-7

Довідки можуть знадобитися для:

оформлення кредитів;

розрахунку лікарняних;

отримання допомоги з безробіття;

підтвердження страхового стажу;

кадрових і фінансових процедур.

Переваги для користувачів:

миттєва передача довідок ОК-5 та ОК-7;

відсутність потреби окремо формувати документи;

відсутність необхідності завантажувати файли або надсилати їх вручну;

скорочення часу на оформлення послуг.

Переваги для бізнесу та державних установ:

швидке отримання необхідних документів одним пакетом;

менше ручної перевірки даних;

оперативніший розгляд заявок і звернень;

зменшення кількості помилок під час оброблення документів;

цифрова взаємодія без використання паперових копій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з червня 2025 року в Дії запрацював сервіс, який дає змогу громадянам надсилати компаніям одразу кілька цифрових копій документів, — Мультишеринг.

Мультишеринг розв’язує поширену проблему бізнесу — довгі й незручні процеси збору копій документів від клієнтів. Раніше доводилося надсилати кілька запитів, чекати на скани або фото, перевіряти, чи всі документи на місці. Це забирало час, створювало ризик помилок і збільшувало витрати.

Тепер бізнес отримує весь пакет цифрових документів одразу, а клієнтам не потрібно збирати всі потрібні папери, завантажувати кожен файл чи приносити фізичні копії.

Як працює Мультишеринг:

Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу. Обирає документи, якими необхідно поділитися. Засвідчує запит Дія. Підписом і підтверджує надсилання копій.

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