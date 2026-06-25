Коли Україна отримає перший транш кредиту на 90 млрд євро (дата) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Коли Україна отримає перший транш кредиту на 90 млрд євро (дата)

Європейський Союз виплатить перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Support Loan 25 червня.

Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час заходу YES Dinner Discussion у Гданську, пише УНІАН.

«Ми виплатимо перші 3,2 млрд євро з позики», — сказала вона.

Кос зазначила, що перший транш стане частиною кредитного пакету ЄС для України обсягом 90 млрд євро. Вона заявила, що кошти будуть спрямовані на підтримку України в умовах війни та відновлення держави.

Також Кос висловила надію, що відкрити ще п’ять переговорних кластерів з Україною вдасться до літніх канікул. Вона нагадала, що перший переговорний кластер було відкрито 15 червня.

Крім того, єврокомісар підкреслила, що розширення Євросоюзу відображає внесок України у безпеку всієї Європи.

«Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо над цим працювати… Ми маємо використати ці шість місяців усіма можливими способами, перш ніж Москва пристосується… Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не стане членом ЄС», — заявила вона.

Раніше Euractiv з посиланням на власні джерела повідомляв, що перший транш кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України більше не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування на виробництво дронів.

Дві третини репараційного кредиту від ЄС, а саме 60 мільярдів євро, призначені для підтримки оборони України. Комісія має оголосити про другий транш для покриття оборонних потреб Києва найближчими днями.

Нагадаємо, в ЄС 22 квітня запустили письмову процедуру схвалення 90 млрд євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти рф

Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

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