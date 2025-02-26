День финансов: детали соглашения о полезных ископаемых, $5 млн за «золотую карту» США, бронирование украинцев за границей — Finance.ua

День финансов: детали соглашения о полезных ископаемых, $5 млн за «золотую карту» США, бронирование украинцев за границей Сегодня 17:45

Среда, 26 февраля. Где выгодно получать пенсию и когда заканчивается программа «Зимова єПідтримка».

Соглашение о полезных ископаемых. Украина и США фактически Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения о редкоземельных ископаемых. Это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и ни Президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

По словам экономиста Владимира Ланды, Украина владеет недрами общей стоимостью $14,8 трлн. В то же время добыча угля сейчас на уровне 1910 года в следствие оккупации россией части территорий.

Украина после соглашения о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно будет касаться инвестиционного фонда.

Индексация пенсий. Правительство Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года. Минимальное повышение пенсий будет не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации составит 1500 гривен.

Пенсионеры — те, кто не будут менять банк при первых проблемах, поэтому именно они могут считаться самыми преданными клиентами каждого банка. В новой статье мы собрали перечень карт для пенсионеров от пяти банков Украины, чтобы показать, какие карты финучреждения могут предложить людям преклонного возраста:

Бронирование украинцев за границей. Находящиеся в других странах Украинцы Находящиеся в других странах Украинцы смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах. Сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub — центры, которые позволят в будущем приобщать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

«Золотые карты» за $5 млн. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы продажи «золотых карт» для состоятельных иностранцев стоимостью $5 млн. Эти карты будут предоставлять право на проживание и работу в Соединенных Штатах и ​​облегчат процесс получения гражданства. На вопрос журналистов о возможности продажи таких карт российским олигархам президент ответил: «Да, возможно».

Создание Высшего административного суда. Верховная Рада во втором чтении Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о создании Высшего административного суда. Принятие этого законопроекта является одним из маяков МВФ для предоставления Украине финансовой поддержки. Законопроект предусматривает основание двух судебных инстанций: специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного административного суда.

Также Рада приняла закон о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей.

«Зимова єПідтримка» подходит к концу. Прием заявок на получение средств истекает 28 февраля. Воспользоваться выплатой можно будет с 1 марта до конца 2025 года. Также Прием заявок на получение средств истекает 28 февраля. Воспользоваться выплатой можно будет с 1 марта до конца 2025 года. Также были анонсированы проверки на целесообразность получения выплат.

Причины инфляции. Годовая инфляция в Украине в январе 2025 г. резко ускорилась до 12,9%. Этот показатель превысил траекторию прогноза Национального банка. В течение 2022−2024 годов украинским предприятиям пришлось сталкиваться с дефицитом электроэнергии, препятствиями в поиске кадров и более высокими затратами на сырье, Годовая инфляция в Украине в январе 2025 г. резко ускорилась до 12,9%. Этот показатель превысил траекторию прогноза Национального банка. В течение 2022−2024 годов украинским предприятиям пришлось сталкиваться с дефицитом электроэнергии, препятствиями в поиске кадров и более высокими затратами на сырье, пояснили в НБУ.

Как свидетельствуют результаты исследования ЕБА, в Украине 21% предпринимателей считают, что дела у их бизнеса идут хорошо (против 19% в 2023 году), 27,5% оценивают ситуацию как нейтральную, в то же время увеличилась доля респондентов, которые оценивают состояние дел плохо (с прошлогодних 39% до 51,5%).

Польша готовит новый пакет помощи Украине. Польша Польша готовит 46-й пакет помощи Украине, который составит более 200 миллионов евро. Относительно ВВП страны, относительно возможностей сегодня гуманитарная помощь и военная помощь Польши находится в топе среди всех стран мира, которые оказали поддержку Украине, заявил вице-премьер-министр, глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Карта CUKR предоставит украинцам полный доступ к рынку труда и возможность ведения предпринимательской деятельности в Польше. Этот документ будет давать право украинским беженцам на легальное пребывание сроком на 3 года.

Вклады украинцев в банках снизились. По По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 февраля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц в украинских банках составила 1 378,3 млрд грн. Это на 13,9 млрд грн меньше, чем было в начале года.

Штрафы за ПДД. Опендатабот Опендатабот сообщает , что из 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД 37% так и не были уплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн штрафов по состоянию на конец прошлого года. Количество производств из-за невыплаченных штрафов стабильно растет. На 33% стало больше долгов в прошлом году, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной — в 2,4 раза.

Рады сообщить, что Finance.ua запускает новый продукт для автомобилистов, планирующих путешествия по Европе, — покупку электронных виньеток онлайн. Оформление можно осуществить онлайн за несколько минут до путешествия или даже во время маршрута.

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