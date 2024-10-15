День финансов: «цифровой рекрутинг» в «Дії», переводы по IBAN в monobank, средняя пенсия в Украине — Finance.ua

День финансов: «цифровой рекрутинг» в «Дії», переводы по IBAN в monobank, средняя пенсия в Украине Сегодня 17:45

Во вторник, 15 октября, рассказываем, какие пенсии получают украинцы и сколько стоит бюджету теневая экономика.

«Цифровой рекрутинг» в «Дії». Минцифры Минцифры планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение «Дія». Процесс электронного рекрутинга будет включать в себя выбор воинской части и специальности, подачу заявления о прохождении военной службы по контракту через портал Дія, в частности через мобильное приложение.

Переводы по IBAN в monobank. monobank monobank упростил переводы по реквизитам IBAN. Пользователи monobank теперь могут переводить деньги по международному номеру банковского счета. В платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета.

Сроки срочного оформления паспорта сократили. Кабмин Кабмин сократил с 10 до 7 рабочих дней срок срочного оформления и обмена паспорта граждан Украины. Также перечень административной услуги дополнили услугой одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, Кабмин изменил правила оформления инвалидности. В частности, уточнили процедуру предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.

Также правительство предлагает урегулировать порядок принудительного временного лишения права на землю для строительства военных сооружений.

Средняя пенсия в Украине. По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн работают. Средний размер пенсии в Украине составляет 5851,86 грн. 61,73% пенсионеров получают выплаты, не превышающие 5000 грн. Свыше 10 000 грн получают 12,7% пенсионеров.

Валютный рынок. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный Глава Национального банка Украины Андрей Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений.

Теневая экономика обходится бюджету в 420 миллиардов. О таких цифрах О таких цифрах говорит Даниил Гетманцев. По его словам, в Украине в начале этого года в тени находилось 500 млрд грн незадекларированных налогов. «После проделанной работы может быть где-то 420−430 млрд грн», — заявил нардеп.

Гетманцев также прокомментировал принятие законопроекта о повышении налогов задним числом. По его мнению, это «правильное» нарушение Конституции, потому что оно якобы сделано для общего блага.

Сомнительные инвестиционные проекты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов. Среди них — Bintrade, BinWorld, IBX Trade.

Сегодня все больше людей начинают интересоваться инвестициями, но даже самые успешные инвесторы совершают ошибки. Поэтому Finance.ua решил проанализировать типичные ошибки инвесторов, терявших свои вложения, и на основании этого сформулировать советы:

Соглашение о безвизе еще с одной страной. Кабмин и правительство Республики Маврикий Кабмин и правительство Республики Маврикий утвердили соглашение о взаимной отмене визовых требований. Положениями соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий всех видов паспортных документов сроком до 90 дней.

Субсидии для ВПЛ. Внутренне перемещенные лица Внутренне перемещенные лица могут получить жилищные субсидии даже без регистрации по месту жительства, если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж. При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание ВПЛ.

Ответственность за неуплату штрафа от ТЦК. Как Как пояснили в Минюсте, штраф должен быть уплачен не позднее, чем через 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления — не позднее, чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения. Если штраф не уплатить, то далее следует принудительное взыскание средств и имущества должника.

Жилищные трудности в ЕС. По По данным Евростата, в 2023 году в ЕС примерно 4,9% людей в возрасте от 16 лет сообщили, что в течение жизни испытывали жилищные трудности (ситуация, когда у человека не было собственного жилья и он был вынужден оставаться во временном жилье). В Дании, Финляндии и Франции жители больше всего испытывали жилищные трудности. Низкие показатели в Польше, Италии и Венгрии.

Добавим, что на октябрь 2024 года только 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч.

В то же время украинцы в Польше все больше покупают квартиры и дома.

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