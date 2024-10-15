Україна та Маврикій затвердили угоду про безвіз — Finance.ua

Україна та Маврикій затвердили угоду про безвіз
Кабінет Міністрів України та уряд Республіки Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог.
Про це представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук написав у своєму Telegram-каналі.
Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій-предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів.
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Угоду підписали в серпні 2024 року у місті Порт-Луї.
Нагадаємо, у липні 2024 року Республіка Маврикій приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, який проходив у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський висказав вдячність країні.
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