Україна та Маврикій затвердили угоду про безвіз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Маврикій затвердили угоду про безвіз

Казна та Політика
37
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвіз
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвіз
Кабінет Міністрів України та уряд Республіки Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог.
Про це представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук написав у своєму Telegram-каналі.
Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій-предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів.
Читайте також
Угоду підписали в серпні 2024 року у місті Порт-Луї.
Нагадаємо, у липні 2024 року Республіка Маврикій приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, який проходив у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський висказав вдячність країні.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.