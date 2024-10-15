Українців можуть почати позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій — Finance.ua
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Українців можуть почати позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій

Казна та Політика
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Кабінет міністрів пропонує врегулювати порядок щодо примусового тимчасового позбавлення права на землю для будівництва військових споруд. Схвалено відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє в Telegram постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Пропонується ввести під час воєнного стану захід, що передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою. Така міра застосовується для будівництва та підтримки військових інженерних і фортифікаційних споруд, з подальшою можливістю припинення цього обмеження або проведення викупу чи примусового відчуження ділянки або її частини.
Також пропонується встановити особливі правила щодо примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною. Це включає:
  • складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування;
  • визначення порядку ухвалення рішень про припинення такого обмеження;
  • процедури викупу ділянки або її частини.
Після схвалення урядом законопроєкт буде внесено до Верховної Ради.

Будівництво фортифікацій

В умовах повномасштабної війни в Україні активно ведеться масштабне будівництво оборонних фортифікацій. Ці роботи виконуються місцевими органами влади у співпраці з військовими силами. Фортифікаційні споруди зводяться в прикордонних та прифронтових регіонах, щоб захистити території від можливих ворожих атак.
У травні Міністерство оборони повідомило про завершення будівництва фортифікаційних споруд у п’яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.
Крім того, Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію для контролю за процесом облаштування цих оборонних споруд.
За матеріалами:
РБК-Україна
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