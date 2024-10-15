НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще 19 компаній — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще 19 компаній
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
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Зазначається, що йдеться про:
- Bintrade;
- TraderNOW;
- BinWorld;
- Binomex;
- OpenOption;
- SuperTrade24;
- MAROLIX;
- binPro;
- Market BitTrading;
- Asset Wealth;
- Prestige Capital Holding Pte Ltd;
- NDM-tlc;
- Okey FX one;
- IBX Trade;
- Flex Options;
- MT2Trading;
- ADROFX;
- Yadix;
- Forex.ee.
«Ми постійно проводимо моніторинг діяльності підозрілих інвестиційних проєктів. Ключовими ознаками, на які ми орієнтуємось, є відсутність будь-яких ліцензій та дозволів, виданих в Україні на здійснення відповідної діяльності; відсутність юридичної реєстрації в нашій країні; великий відсоток гарантованої дохідності та агресивний маркетинг», — зазначив Іраклій Барамія, Член Комісії.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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