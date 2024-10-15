Змінено порядок оформлення інвалідності — Finance.ua

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Змінено порядок оформлення інвалідності

Особисті фінанси
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Змінено порядок оформлення інвалідності
Змінено порядок оформлення інвалідності
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, до Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.
Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
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Уточнена процедура надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України за заявою у паперовій формі.
У паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП.
  • Визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їх відсутності у заявника, та визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребовування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну.
  • Уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу у разі подання заяви у паперовій формі.
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Нагадаємо, військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
  • I група — 100% сум грошового забезпечення;
  • II група — 80% сум грошового забезпечення;
  • III група — 60% сум грошового забезпечення.

Довідка Finance.ua:

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни неможе бути нижче:
  • І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);
  • ІІ група — 525% ПМ, з 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
  • ІІІ група — 360% ПМ, з 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
За матеріалами:
Finance.ua
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