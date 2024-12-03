День финансов: цели зимней раздачи по 1000 грн, возобновление бронирования, подработка на новогодние праздники — Finance.ua

День финансов: цели зимней раздачи по 1000 грн, возобновление бронирования, подработка на новогодние праздники Сегодня 17:30

Во вторник, 3 декабря, в новом материале Finance.ua рассказывает о том, какие автомобили можно приобрести на украинском рынке за 1−2 тыс. долларов:

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Аудит получателей «тысячи Зеленского». Зимняя помощь в размере тысячи гривен не Зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, находящихся за рубежом. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

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На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации.

Минобороны планирует добавить функцию трекинга повесток в «Резерв+». Минобороны технически может Минобороны технически может создать в приложении «Резерв+» функцию трекинга повесток, чтобы было удобно отслеживать все этапы отправки бумажной повестки. Если эта идея будет поддержана правительством, такая функция будет введена.

Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года. В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне ослабеть до нового В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/доллар. До конца года доллар будет дорожать.

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