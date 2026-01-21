День финансов: бронирование энергетиков и коммунальщиков и запас наличных на время блэкаутов Сегодня 17:45

Среда, 21 января. Сегодня правительство приняло решение о бронировании всего персонала энергетических компаний и коммунальных предприятий и выделило 2,56 млрд грн на генераторы для регионов. А в Центре стратегических коммуникаций рассказали, сколько наличных денег нужно иметь на всякий случай во время блэкаутов.

Бронирование энергетиков и коммунальщиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала. По его словам, на утро в Киеве около 4 тыс. домов оставалось без теплоснабжения, почти 60% столицы — без электроэнергии.

Со своей стороны Кабинет Министров выделил 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации для производства тепловой и электрической энергии в регионах, где потребность самая большая.

Кроме того, правительство готовит резервное электропитание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута.

Запас наличных на время блэкаутов

В Центре стратегических коммуникаций рассказали , сколько наличных денег нужно иметь на всякий случай во время блэкаутов. Из-за отключения электроэнергии часть банкоматов может не работать, а в тех, что остаются доступными, деньги быстро заканчиваются из-за повышенного спроса.

Эксперты советуют рассчитывать сумму так, чтобы ее хватило на все базовые расходы не менее 7−14 дней. Речь идет о деньгах на еду, воду, лекарства, горючее и другие первоочередные потребности.

Экспорт и импорт Украины

В 2025 году Украина демонстрировала неоднозначную динамику внешней торговли: объемы экспорта продукции АПК сокращались, в то время как поставки товаров машиностроения, металлургии и легкой промышленности росли. В то же время, импорт опережал экспорт, что приводило к дальнейшему увеличению отрицательного торгового сальдо.

Почему так случилось — рассказываем в новой статье 👉 Экспорт и импорт Украины: что изменил 2025 год . 2025 год для экспортно-импортных операций Украины стал годом борьбы и адаптации логистики.

Соглашение на $800 млрд

Подписание масштабного соглашения о «процветании» и послевоенном восстановлении Украины стоимостью около $800 млрд, которое планировалось при участии президента США Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе, не состоялось.

По информации издания Axios, заявления Трампа по поводу Гренландии существенно изменили повестку дня форума и заставили европейских лидеров сосредоточиться именно на этом вопросе, отодвинув тему Украины на второй план.

В то же время, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, США и Украина на рабочем уровне достигли соглашения по политическому документу «плана процветания» Украины.

По данным New York Times, S&P 500 обвалился больше всего с октября на фоне заявлений Трампа о Гренландии.

Проверки получателей субсидий

В 2026 г. граждане Украины, получающие государственные субсидии или льготы, могут попасть под проверку со стороны Пенсионного фонда Украины. Таким образом фонд хочет убедиться, что семья действительно соответствует критериям для получения пособия. Мониторинг может затронуть , в частности:

ежемесячные выплаты гражданам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью первой или второй группы по психическим болезням;

государственное пособие одиноким матерям и малоимущим семьям для проверки, что жилье не сдается в аренду.

Новый механизм регистрации непубличных выпусков акций

В Украине процедура регистрации непубличных выпусков акций остается сложной и затратной. Для малых и средних компаний, а также бизнеса на ранних этапах развития, она часто становится существенным препятствием для привлечения капитала. Поэтому НКЦБФР предлагает ввести цифровой механизм регистрации непубличных выпусков акций. По ссылке рассказываем, как будет работать новый механизм.

Налог на дорогие авто

Как свидетельствует статистика ГНС, по итогам 2025 года поступления от транспортного налога в местные бюджеты составили 249,8 млн. грн. Это на 13,7% или почти на 30 млн грн больше, чем в 2024 году. Лидеры по уплате транспортного налога в 2025 году — Киев и Днепропетровская область.

Отметим, что в Польше хотят, чтобы транспортные средства, зарегистрированные за пределами Европейского Союза, в частности, в Украине, проходили обязательные технические осмотры . Предполагается, что обязательные техосмотры будут касаться владельцев автомобилей, которые планируют длительное пребывание в Польше.

В продолжение темы налогов добавим, что в 2025 году работники ІТ увеличили уплату налогов в сводный бюджет Украины на 34% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности — 43,4 млрд грн. Резиденты режима Дія. City в 2025 году уплатили в бюджет 33,5 млрд грн налогов. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году.

Гарантирование депозитов юридических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен расширить систему гарантий и на депозиты юридических лиц. Максимальная гарантированная сумма составит 100 тысяч евро. В то же время, соответствующий законопроект еще не подготовлен.

Цены на аренду в Киеве

По данным ЛУН, на 20 января 2026 года в Киеве самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в Печерском и Шевченковском районах — 34 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно. Дешевле всего квартиры можно найти в Деснянском районе — за 9 800 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.