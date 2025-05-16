День финансов: базовое социальное пособие, разделение Украины на макрорегионы, реформы в социальной сфере — Finance.ua

День финансов: базовое социальное пособие, разделение Украины на макрорегионы, реформы в социальной сфере Сегодня 17:45

Пятница, 16 мая. Зачем Украину хотят разделить на 9 статистических макрорегионов и кто сможет получить по 4500 гривен с июля.

Обменный курс и международные резервы

Как говорится в отчете Института экономических исследований, период без существенного обесценивания гривны способствовал снижению спроса на наличную валюту. В то же время, в апреле международные резервы НБУ выросли до 46,7 млрд долл. с 42,7 млрд долл. в марте. Это отражает одновременное поступление средств от доноров на общую сумму 6,2 млрд долл. включая средства от ЕС в 4,9 млрд долл. (в эквиваленте) по Ukraine Facility и ERA.

Базовое социальное пособие

С 1 июля 2025 года в Украине государство запускает новый механизм базового социального пособия. Это новый вид пособия, который объединяет несколько социальных выплат в одну. Сумма базового пособия — 4500 гривен, но в зависимости от состава семьи и конкретной ситуации может быть выше.

Расчет стажа для пенсий

Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 г. для назначения пенсий. Пенсионному фонду поручили обеспечить пересмотр решений, принятых с 2024 года в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.

9 статистических макрорегионов

До конца 2025 года Украина предоставит европейским партнерам откорректированное предложение по статистическим макрорегионам. Для этого власти конструктивно взаимодействуют с Госстатом. Речь идет о номенклатуре территориальных единиц для статистики, используемой в европейских странах для сбора, составления и распространения гармонизированной региональной статистики.

Реформы в социальной сфере

Кабинет Министров поддерживает большие реформы в социальной сфере. Одним из направлений будет изменение подходов к прожиточному минимуму.

📢 «Мы получили пакет законов. Основательные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними знакомился, обсуждаем. На эту реформу нужно идти», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая о законопроектах депутатов, предусматривающих повышение прожиточного минимума, которое правительство заморозило на три года.

Мобилизация удерживает рынок труда

По данным KSE, единственный сектор, где происходит рост занятости — государственное управление и оборона. Число работников в нем достигло 2,6 млн. Что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы. В других секторах экономики занятость сокращается.

По данным Госслужбы занятости, 6127 иностранцев оформили разрешение на работу в Украине в 2024 году. В 2021 году было оформлено 21 786 разрешений.

Новые рейсы Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об увеличении количества рейсов в аэропорты Румынии. Так, с октября 2025 г. откроются новые маршруты из городов Брашов и Тимишоара. Румынские аэропорты остаются удобным вариантом для поездок украинцев на фоне закрытого воздушного пространства Украины.

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Отсрочка от мобилизации в Резерв+

В Резерв+ добавили две новые отсрочки — для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные, и у них есть ребенок до 18 лет. Также на финальной стадии появление в Резерв+ двух сервисов.

Напомним, что военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти ВВК до 5 июня текущего года.

$770 млн за оружие, которое так и не доставили

Как сообщает агентство Financial Times, за три года полномасштабной войны Украина заплатила $770 млн авансом иностранным брокерам за оружие, которое так и не было доставлено.

Польша планирует передать Украине новый пакет военной помощи ориентировочной стоимостью €200 млн в ближайшие месяцы.

В то же время Шмыгаль заявил, что Украина снова может изменить государственный бюджет из-за увеличения расходов на войну.

«Переходный период» торговли между Украиной и ЕС

По словам Даниила Гетманцева, новые условия торговли после завершения экономического безвиза могут стоить Украине 3,5 млрд евро в годовом измерении. Это достаточно ощутимый удар — в 2025 году весь месячный товарный экспорт составляет в среднем 2,9 млрд евро, и компенсировать такие потери аграрного экспорта на других рынках практически нереально.

Покупка жилья по сертификату єВідновлення

В Верховной Раде обсуждают возможность расширения функций жилищного сертификата єВідновлення, которое можно будет использовать не только для прямой компенсации. В частности, речь идет о возможности использования сертификата для погашения кредита или покупки земельного участка. Кроме этого, предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за ​​средства єВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Кроме того, правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги при временном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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