День финансов: базовое социальное пособие, единые правила финмониторинга в ЕС, графики отключения света в Киеве

Вторник, 13 октября. Депутаты приняли ряд важных законопроектов, Кабмин отказался от повышения НДС, а ДТЭК вводит индивидуальные графики отключения света.

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Принятые законопроекты

Закон о базовом социальном пособии. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о базовом социальном пособии. Он предусматривает единый подход к поддержке малоимущих семей и семей в сложных жизненных обстоятельствах. Размер выплат будет определяться с учетом доходов, имущественного положения, состава и нужд семьи.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о базовом социальном пособии. Он предусматривает единый подход к поддержке малоимущих семей и семей в сложных жизненных обстоятельствах. Размер выплат будет определяться с учетом доходов, имущественного положения, состава и нужд семьи. Упрощение администрирования НДС. Рада приняла за основу законопроект об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость. Документ предусматривает автоматическое заполнение налоговой отчетности, новые правила составления налоговых накладных и повышение порога для проведения внеплановых проверок.

Рада приняла за основу законопроект об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость. Документ предусматривает автоматическое заполнение налоговой отчетности, новые правила составления налоговых накладных и повышение порога для проведения внеплановых проверок. Раскрытие банковской тайны. Депутаты приняли за основу законопроект, который усовершенствует порядок раскрытия Национальным банком банковской тайны, полученной от органов банковского надзора других государств.

Депутаты приняли за основу законопроект, который усовершенствует порядок раскрытия Национальным банком банковской тайны, полученной от органов банковского надзора других государств. Закон о сохранности труда. Парламент поддержал во втором чтении законопроект № 10147 «О безопасности и здоровье работников на работе». Необходимость его принятия обусловлена ​​тем, что работающая система охраны труда десятилетиями строилась на корректирующих действиях. То есть государство издавало нормативные акты по правилам безопасности уже после несчастных случаев.

Увеличение НДС на 1%

Правительство отказалось от идеи повысить налог на добавленную стоимость на 1%. В то же время, создание фонда помощи и страхования бизнеса пока также не планируют. Среди других решений, касающихся бизнеса, блокирование возмещения НДС на 18 млрд грн и пересмотр правил бронирования работников.

💼 Масштабирование бизнеса требует значительных финансовых вложений. При таких условиях доверие — важный инструмент. Но чтобы увеличить свои шансы на получение выгодного контракта или выигрыш тендера, стоит заручиться поддержкой третьей стороны. К примеру, банку, чья гарантия станет главным аргументом в пользу надежности вашего бизнеса.

В новой статье рассказываем, что такое банковская гарантия, когда она необходима и какие документы необходимы для ее оформления:

Единые правила финмониторинга в ЕС

С 10 июля 2027 года в Евросоюзе начнут действовать единые правила финансового мониторинга, а уже в 2028 году европейский орган по противодействию отмыванию денег AMLA приступит к непосредственному надзору за отдельными финансовыми учреждениями. Единая система должна ввести общие методы оценки рисков и надзора, а также стандартизированные форматы сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Квартирный учет по месту службы

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, который должен упростить военнослужащим оформление квартирного учета по месту прохождения службы. Сейчас военные не могут зарегистрировать место жительства по адресу воинской части, а жилья по месту службы, где они могли бы зарегистрироваться, большинство не имеет. Поэтому военнослужащие не могут встать на квартирный учет. Законопроект устраняет это препятствие.

Отметим, что в Украине планируют создать Государственную службу сопровождения ветеранов, которая будет помогать военным после возвращения к гражданской жизни. За каждым ветераном будут закреплять специалиста, который будет координировать получение необходимых государственных услуг.

Графики отключения света в Киеве

По команде Укрэнерго в Киеве стали применять стабилизационные отключения по индивидуальным графикам. Привычного деления на очереди и подочереди в столице больше нет. Индивидуальные графики рассчитываются отдельно для каждого дома. Даже соседние здания могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей схемы электропитания и технических возможностей сети.

Изменения для абонентов lifecell

Мобильный оператор lifecell обновляет линейку тарифных планов, доступных новым абонентам. С 14 октября 2026 года изменится стоимость подключения к тарифу «Макси», а тариф «Мега» будет закрыт для новых подключений.

Две платежки за газ

Плата за распределение охватывает не только обеспечение прохождения газа в жилище, но и постоянное содержание газовой сети в надлежащем состоянии. Когда газ используется для приготовления пищи на плите или отопления дома, счетчик фиксирует объем потребления. Именно за это количество газа потребитель платит поставщику. В то же время, чтобы топливо попало в дом, оно должно пройти через газовую сеть, работу которой обеспечивают отдельно.

Рост экономики

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5% в 2027 году после замедления до 1,0% в 2026 году. По данным МВФ, ожидается рост ВВП Украины на уровне 1,0% в 2026 году, на уровне 3,5% в 2027 году.

Платежные предпочтения украинцев

Современный украинский потребитель все чаще отказывается от пластиковых карт и наличных в пользу смартфона. В структуре наиболее часто используемых способов оплаты бесконтактные расчеты через Apple Pay и Google Pay занимают ведущее место как в интернете, так и в физических точках продажи.