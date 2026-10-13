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Рада підтримала зміни до правил розкриття Нацбанком банківської таємниці

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Ухвалення змін дасть змогу Національному банку отримати позитивну оцінку Європейського банківського органу
Ухвалення змін дасть змогу Національному банку отримати позитивну оцінку Європейського банківського органу
Верховна Рада України у вівторок, 13 жовтня, прийняла за основу законопроєкт, який удосконалює порядок розкриття Національним банком України банківської таємниці, отриманої від органів банківського нагляду інших держав.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.
Документ № 15555 зареєстрували 21 серпня 2026 року.
Метою законопроєкту є приведення порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриману Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Які зміни пропонує законопроєкт

Законопроєктом пропонується встановити заборону для доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від органів банківського нагляду інших держав, у цивільному та господарському судочинстві.
Відповідні зміни пропонують внести до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів України. Згідно з ними, суди мають залишати без задоволення клопотання та заяви про витребування або забезпечення доказів, якщо йдеться про таку інформацію.
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Також пропонується уточнити правила розкриття банківської таємниці, отриманої від іноземних регуляторів. Національний банк зможе передавати її лише за згодою відповідного органу банківського нагляду та виключно для цілей, визначених у такій згоді або відповідних домовленостях.
Для цього законопроєкт передбачає зміни до закону «Про банки і банківську діяльність».

Як зміни пов’язані зі вступом України до ЄС

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розробили для виконання умов закриття переговорного розділу 9 «Фінансові послуги» в межах вступу України до Європейського Союзу. Документ також спрямований на імплементацію положень директиви 2013/36/ЄС і враховує Меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
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Очікується, що ухвалення змін дасть змогу Національному банку отримати позитивну оцінку Європейського банківського органу (European Banking Authority, EBA) щодо еквівалентності режиму конфіденційності.
Це має усунути перешкоди для повноцінного обміну інформацією між НБУ, центральними банками та регуляторами держав-членів ЄС.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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