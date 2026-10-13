Рада підтримала зміни до правил розкриття Нацбанком банківської таємниці

Верховна Рада України у вівторок, 13 жовтня, прийняла за основу законопроєкт, який удосконалює порядок розкриття Національним банком України банківської таємниці, отриманої від органів банківського нагляду інших держав.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Документ № 15555 зареєстрували 21 серпня 2026 року.

Метою законопроєкту є приведення порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриману Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, у відповідність до вимог законодавства ЄС.

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Які зміни пропонує законопроєкт

Законопроєктом пропонується встановити заборону для доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від органів банківського нагляду інших держав, у цивільному та господарському судочинстві.

Відповідні зміни пропонують внести до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів України. Згідно з ними, суди мають залишати без задоволення клопотання та заяви про витребування або забезпечення доказів, якщо йдеться про таку інформацію.

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Також пропонується уточнити правила розкриття банківської таємниці, отриманої від іноземних регуляторів. Національний банк зможе передавати її лише за згодою відповідного органу банківського нагляду та виключно для цілей, визначених у такій згоді або відповідних домовленостях.

Для цього законопроєкт передбачає зміни до закону «Про банки і банківську діяльність».

Як зміни пов’язані зі вступом України до ЄС

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розробили для виконання умов закриття переговорного розділу 9 «Фінансові послуги» в межах вступу України до Європейського Союзу. Документ також спрямований на імплементацію положень директиви 2013/36/ЄС і враховує Меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

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Очікується, що ухвалення змін дасть змогу Національному банку отримати позитивну оцінку Європейського банківського органу (European Banking Authority, EBA) щодо еквівалентності режиму конфіденційності.