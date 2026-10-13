Как прошел Ukrainian ERP Forum 2026 и сколько стоит переход с 1С и BAS?

2 октября 2026 года состоялся Ukrainian ERP Forum 2026 — онлайн-событие о выборе, внедрении и замене систем управления предприятием. Программа состояла из 23 сессий в шести тематических блоках, в которых выступили более 20 спикеров. Аудиторию составили владельцы бизнеса, руководители компаний, финансовые и ІТ-директора, эксперты по ERP и CRM, украинские разработчики программного обеспечения и системные интеграторы.

Почему вопрос перехода с 1С/BAS перестал быть чисто техническим?

Форум открылся презентацией специального проекта Ukrainian ERP Forum и IT Ukraine Association, созданного в рамках инициативы «Вражеский софт», Каталога альтернатив 1С и BAS . Он систематизирует современные решения по учету, автоматизации и управлению бизнес-процессами и помогает украинским компаниям оценить альтернативы 1С и BAS с точки зрения функциональности, безопасности и соответствия конкретным бизнес-задачам. Сейчас в каталоге сравнительно 15 ERP-решений по 17 критериям, а данные обновляются ежеквартально.

Цифры, на которые опирается проект, объясняют внимание денежных управляющих к теме. Согласно исследованию CFO Club, 75% украинских пользователей работают в 1С или в продуктах, построенных на этой экосистеме. Перечень запрещенного программного обеспечения Госспецсвязи насчитывает 2020 позиций . CERT-UA за 2025 год проработала 5927 кибератак и киберинцидентов, что на треть больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2026 года проработано 3309 киберинцидентов. Это на 9,6% больше, чем в аналогичном полугодии 2025 года, когда киберпреступники атаковали украинское киберпространство 3018 раз.

Для компаний, которые продолжают работать на legacy-системах, вопрос перехода все чаще оценивается не только из-за бюджета нового ERP-проекта. В расчет входят риски непрерывности работы, регуляторные ограничения, кибербезопасность, стоимость миграции данных, интеграций и последующей поддержки системы.

Какие решения ERP рассматривали на Форуме?

Один из центральных блоков был посвящен выбору ERP. Благодаря партнерству Ukrainian ERP Forum и Свое. ІТ удалось объединить на одной площадке экспертов по автоматизации бизнеса, разработчиков технологических продуктов и представителей компаний, внедряющих цифровые инструменты.

«Мы рассматриваем эту коллаборацию как возможность усилить ценность мероприятия для всех участников и создать дополнительные точки взаимодействия между украинскими технологическими компаниями и бизнесом» — Свое. ІТ

На событии были представлены решения разных поставщиков и интеграторов, в частности Odoo, SAP, Microsoft, «Вправно», Bookkeeper и «Новая Эра», а также AML Point — специализированное ІТ-решение для финансовых компаний. Украинские и международные продукты сравнивали по функциональности, соответствию бизнес-процессам, локализации, требованиям к внедрению и дальнейшей поддержке. Отдельно обсуждали, как сформировать краткий список систем к началу дорогостоящего этапа внедрения.

Юлия Назарова и Светлана Проценко, соучредители FindSoftEasy, посвятили выступление методике выбора ERP без хаоса. Сергей Потапов, директор по организационному развитию IT Specialist, рассмотрел вопрос соответствия ERP регуляторным требованиям. Анна Тищенко, член Совета представителей Ассоциации IT Ukraine и генеральный директор JEVERA & XME. digital, выступила с открывающим кейноутом «Код экономики Украины», где рассказала о потенциале внутреннего рынка для развития технологий.

От генерального партнера форума Свое. ІТ участников также поздравил Вадим Дубровин, Head of Partner Channel Development в GigaCloud.

Одна ERP или экосистема — за что действительно платит бизнес

Генеральный партнер форума Свое. ІТ организовал панельную дискуссию «Что болит украинскому бизнесу? Острые вопросы автоматизации». Модерировала Елена Кузьмичева, соучредитель Ukrainian ERP Forum, эксперт по управлению изменениями и цифровой трансформации. Среди участников оказались Оксана Губина (AML.point) и Андрей Иванчиков (UBM Soft). В ходе дискуссии обсудили:

ключевые потребности украинского бизнеса в автоматизации;

одна система или экосистема решений;

барьеры трансформации ІТ-ландшафта;

конкуренция и партнерство поставщиков;

что выгоднее — интегрировать готовый продукт или разрабатывать собственное решение.

Как бизнес проходит ERP-трансформацию?

Практическую часть сформировали кейсы перехода, внедрения и развития ERP.

Андрей Перевертун, исполнительный директор БТС Брокер, вместе с Юрием Прокопьюком, руководителем отдела внедрений «Вправно», разобрали опыт миграции с 1С.

Юрий Джемесюк, Senior SAP Business Development Manager в MODUS X, показал, как ДТЭК построил единое цифровое ядро ​​бизнеса на SAP.

Алексей Громыко, президент ABPMP Ukraine, в докладе «Когда ERP есть, а счастья нет» сосредоточился на ситуациях, когда внедренная система не дает ожидаемого управленческого эффекта.

Золотой партнер форума Oblik-ERP представил кейс постройки ERP-экосистемы в производственной компании MilTech-сектора. Наталья Катеринец, операционный директор Self-ERP, и Елена Лупач, эксперт по продукту Oblik-ERP, показали практическую сторону отказа от 1С/BAS, а именно перенос учетных процессов, интеграцию операционного и финансового контура и организацию работы после миграции и т. д.

Еще один золотой партнер форума UBM Soft представил Odoo в блице решений для малого бизнеса, а также опыт автоматизации процессов МСБ и MilTech-компании. Директор UBM Soft Андрей Иванчиков также присоединился к дискуссиям об автоматизации и производственных ERP-решениях.

«Odoo — это не просто ERP, а адаптивный инструмент, который одинаково эффективно масштабирует как классический малый бизнес, так и высокотехнологичные производства MilTech с их специфическими требованиями к учету и безопасности» , — подчеркнул Андрей.

На Ukrainian ERP Forum 2026 AML. point представил подход к интеграции финансового мониторинга в общую IT-экосистему компании. Ключевая идея — финансовый мониторинг не должен быть изолированной системой: он должен работать с единым контекстом клиента и взаимодействовать с другими бизнес-процессами.

Выводы Ukrainian ERP Forum 2026

Ukrainian ERP Forum 2026 показал, что переход с 1С/BAS все меньше воспринимается как чисто ІТ-проект. Для бизнеса это финансовое и управленческое решение, в котором нужно одновременно оценить стоимость внедрения, миграции и интеграций, дальнейшую поддержку системы, риски простоя и соответствие регуляторным требованиям.