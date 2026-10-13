В КГГА заявили о рисках для энергетического сектора из-за изменений в бронировании

В Киеве уже ощущается нехватка работников критически важных предприятий, а в отопительный сезон «каждые рабочие руки будут на вес золота».

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, комментируя возможные изменения правил бронирования военнообязанных работников.

По словам Пантелеева, изменения процентов бронирования на предприятиях энергетического сектора, в том числе водоканалы, накануне отопительного сезона могут усложнить обеспечение города работниками.

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«Изменены проценты бронирования по предприятиям энергетического сектора, в том числе и по водоканалам. То, что это происходит в преддверии отопительного сезона, это негативно, по-другому сложно сказать. Но людей уже сейчас не хватает, соответственно в течение отопительного сезона каждые рабочие руки будут на вес золота. Очень не хотелось бы, чтобы у нас уменьшилось количество рабочего персонала, который так важен для выживания зимой в городе Киеве», — заявил Пантелеев.

Как изменить правила бронирования

Народный депутат Ярослав Железняк заявил , что Кабинет Министров готовит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников. Речь идет об отмене стопроцентного бронирования, в частности в сфере обороны и энергетики.

Вместо действующей возможности бронировать до 100% военнообязанных работников, максимальный лимит для энергетических предприятий будет составлять 85%.

Для предприятий теплоснабжения, водоканалов и сферы обращения с бытовыми отходами долю предлагают снизить с 75% до 60%. Для остальных критически важных предприятий общий лимит будет оставаться на уровне 50%.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о новых правилах бронирования. Он подчеркнул, что прежде чем делать громкие выводы о якобы неизбежном сужении прав граждан, следует разобраться, о чем идет речь.

«В публичном пространстве обсуждают возможные изменения в законодательство в сфере мобилизации. В частности, речь идет о пересмотре оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельных категорий граждан, а также о возможном ужесточении требований к бронированию военнообязанных работников и изменении критериев определения предприятий критически важными», — отметил Лубинец.