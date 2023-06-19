День финансов: банки для пенсии, обмен изношенных купюр, упрощение ведения бизнеса — Finance.ua

День финансов: банки для пенсии, обмен изношенных купюр, упрощение ведения бизнеса Сегодня 17:50

В понедельник, 19 июня, мы исследовали в новой статье все неочевидные варианты, в каком банке лучше получать пенсию:

При этом в Пенсионном фонде сообщили , как уменьшение зарплаты во время войны может отразиться на будущей пенсии.

Обмен изношенных купюр. Банкноты всех номиналов долларов США остаются законными платежными средствами, никто не имеет права их ограничивать. Об этом Банкноты всех номиналов долларов США остаются законными платежными средствами, никто не имеет права их ограничивать. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Нацбанк упростил требования к контролю над банковскими операциями политически значимых лиц.

Количество дел о рейдерстве в этом году уже больше, чем за весь 2022 год.

Украина получила от Всемирного банка более 60 миллионов евро. Сегодня, 19 июня, в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро. Об этом Сегодня, 19 июня, в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В ООН аккумулируют 1 млрд долларов на восстановление Украины: что известно.

Какие страны ЕС, несмотря на запреты, принимают много граждан рф летом. Испания всегда являлась Испания всегда являлась известным туристическим направлением для российских отдыхающих. Отмена в 2022 году странами ЕС соглашения об упрощении визового режима с россией, включая повышение платы за визу для российских заявителей с 35 евро до 80 евро, на самом деле не оказала столь сильного влияния на отдых россиян в Испании.

Количество зарегистрированных безработных упало до исторического минимума. Число официально Число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на июнь 2023 года обновило исторический минимум, опустившись до 119,2 тыс. человек.

Кабмин упростил ведение бизнеса. Отменяется необходимость согласования местными органами власти режима работы предприятий в сфере услуг и вносится ряд других изменений в Правила бытового обслуживания населения.

Правила наследования. 19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине 19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине возвращаются к довоенным нормам, то есть дается шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства.

Китайский банк перекрыл россии платежи в ЕС и США. Китайский Bank of China с 13 июня Китайский Bank of China с 13 июня прекратил принимать валютные платежи из россии в пользу получателей в странах Евросоюза, а также в Швейцарии, Великобритании и США.

НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны.

Украина хочет ввести санкции против российского производителя авиационной техники.

Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов рф «подорвет доверие к евро».

В Украине арестованы активы российского предпринимателя, поставлявшего продовольствие силовикам рф.

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