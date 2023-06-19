Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб — Finance.ua

Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб

Національний банк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів — політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), які раніше містилися в рекомендаційних листах. Зміни почали діяти 17 червня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.

Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.

Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

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