Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб — Finance.ua
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Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб

Казна та Політика
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Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб
Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб
Національний банк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів — політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), які раніше містилися в рекомендаційних листах. Зміни почали діяти 17 червня 2023 року.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.
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Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.
Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.
Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

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За матеріалами:
Finance.ua
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