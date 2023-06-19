В ООН акумулюють 1 мільярд доларів на відновлення України: що відомо — Finance.ua

В ООН акумулюють 1 мільярд доларів на відновлення України: що відомо Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

В ООН акумулюють 1 мільярд доларів на відновлення України: що відомо

Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 мільярд доларів. Кошти будуть направлені на відновлення України.

Про це повідомив голова ПРООН Ахім Штайнер під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Як розповів Шмигаль, вони обговорили, що потрібно нашій державі для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування.

Також сторони торкнулися питання підтримки релокованих підприємств і бізнесменів, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.

«ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури», — сказав Шмигаль.

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Голова українського уряду подякував ПРООН за допомогу, надану за час повномасштабної війни, а також за сприяння в реалізації невідкладних пріоритетів у відновленні України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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