В ООН акумулюють 1 мільярд доларів на відновлення України: що відомо — Finance.ua

В ООН акумулюють 1 мільярд доларів на відновлення України: що відомо
Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 мільярд доларів. Кошти будуть направлені на відновлення України.
Про це повідомив голова ПРООН Ахім Штайнер під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Як розповів Шмигаль, вони обговорили, що потрібно нашій державі для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування.
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Також сторони торкнулися питання підтримки релокованих підприємств і бізнесменів, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.
«ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури», — сказав Шмигаль.
Голова українського уряду подякував ПРООН за допомогу, надану за час повномасштабної війни, а також за сприяння в реалізації невідкладних пріоритетів у відновленні України.
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