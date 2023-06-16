Маркарова назвала чинники, які впливатимуть на відновлення України після війни — Finance.ua

Маркарова назвала чинники, які впливатимуть на відновлення України після війни Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Маркарова назвала чинники, які впливатимуть на відновлення України після війни

Про головні пріоритети повоєнного відновлення України та чинники, що впливатимуть на зростання, в інтерв'ю The Page розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

У відновленні України влада визначила пʼять пріоритетів. Саме їх прем'єр Денис Шмигаль презентував під час українського круглого столу в рамках зустрічей МВФ — СБ у Вашингтоні:

енергетика;

гуманітарна допомога;

розмінування;

критична інфраструктура;

підтримка бізнесу.

За оцінками Світового банку, на це в найближчий рік наша країна потребуватиме $14 млрд. Загальні втрати економіки банк оцінює в $411 млрд станом на 24 лютого 2023 року.

Ці пріоритетні питання потребують прямої грантової допомоги, але кожне з них ефективніше розв’язати через додаткову активізацію американського бізнесу, упевнена Маркарова.

Читайте також В Dragon Capital назвали три кроки, необхідні для відновлення України

«росія навчила, як кожен сектор можна перетворити на зброю. Тому ми маємо будувати всі ці сектори так, щоб бути самодостатніми та інтегруватися у європейську систему. Ми маємо стати вирішенням багатьох проблем, а не реципієнтом, що залежить від усіх», — підкреслює пані посол.

Оксана Маркарова впевнена, що повоєнна відбудова нашої держави залежатиме від трьох чинників.

Читайте також У Мінфіні розповіли, скільки коштів потребує Україна на відновлення цьогоріч

Перший чинник. Як саме буде врегульовано безпекове питання в Україні після перемоги. Як швидко Україна зможе стати членом НАТО. Які гарантії отримає до повноцінного членства.

Другий чинник. Чи забезпечить влада в Україні рівні, зрозумілі та справедливі умови для всіх бізнесів і чи переконає в цьому українські та міжнародні компанії. Рівні умови — це присутність спроможних українських інституцій на всіх рівнях. Це верховенство права та системна боротьба з корупційними проявами. Оксана Маркарова впевнена, що цей чинник визначатиме масовість потоку інвестицій.

Читайте також В ООН порахували, скільки коштів Україні потрібно на відновлення

Вона зауважила, що повоєнне відновлення вимагатиме зростання багатьох секторів — починаючи з фізичної відбудови (будівництво та дорожня інфраструктура) та закінчуючи послугами.

Потенціал для зростання в кожному із секторів величезний. Маркарова згадує, що станом на 2019 рік продуктивність одного виробника в Україні за рік була така сама, як у Німеччині за 18 днів.

«Памʼятаю, як мене тоді вразили цифри. Це не про працьовитість, а про те, чи маємо ми доступ до капіталу, інноваційних технологій тощо. Саме в цьому для нас потенціал для зростання, і в кожному із секторів ми можемо збільшити продуктивність», — підкреслила Оксана Маркарова.

Третій чинник. Зростання ВВП має бути сталим. Це спонукає партнерів повірити в довгостроковий успіх України, а тоді до вже чинних доєднуватимуться нові інвестори.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.