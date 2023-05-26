У Мінфіні розповіли, скільки коштів потребує Україна на відновлення цьогоріч — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки коштів потребує Україна на відновлення цьогоріч Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, скільки коштів потребує Україна на відновлення цьогоріч

Незабезпечені першочергові потреби України відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. Кошти потрібні для економічного зростання.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії.

«Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони українців знайшли прихисток в європейських країнах, і ми вдячні урядам цих держав за надану допомогу та захист. В багатьох країнах вимушені українські мігранти отримали доступ до соціальної допомоги, медичних послуг, освіти та працевлаштування нарівні з громадянами приймаючих країн», — зазначив Марченко.

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Під час заходу міністр наголосив на пріоритетному завданні уряду України, а саме — створення стимулів для повернення громадян додому. У цьому контексті важливим є відновлення країни.

«Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів США. Водночас незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів США. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України», — зазначив міністр фінансів.

Довідка Finance.ua:

за розрахунками ООН, Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії;

раніше Світовий банк також оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів;



прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до суми завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не внесли дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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