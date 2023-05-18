Відбудова України може завершитися до літа 2026 року – Волкер — Finance.ua

Відбудова України може завершитися до літа 2026 року – Волкер Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Відбудова України може завершитися до літа 2026 року – Волкер, Фото: Укрінформ

Процес повоєнної відбудови України за підрахунками експертів має завершитися до червня 2026 року.

Про це під час брифінгу в Одесі повідомив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

«Питання відновлення України вже давно обговорюється серед багатьох спільнот та організацій у всьому світі. Вважається, що завершення цього процесу буде десь у червні 2026 року», — розказав Волкер.

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Він також наголосив, що представники урядів США та Британії вважають, що Україна вже має розпочинати процеси відновлення, адже це є частиною шляху для перемоги.

«Потрібна зростаюча економіка, тому саме зараз треба дивитися, як займатися відбудовою. Все це також прискорює вступ України до НАТО та ЄС», — зазначив Волкер.

Колишній представник Держдепу додав, що, на його думку, після війни Україна буде стрімко розвиватися та стане прикладом розвитку і за декілька років стане розвиненою інноваційною «зіркою Європи».

Крім того, за його словами, кошти, які будуть використовуватися для відбудови України мають надходити на спеціально створений фонд інвестування.

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«Треба створити фонд інвестування, на який надходитимуть усі кошти від різних урядів. Також потрібно створити спеціальний виконавчий орган, який буде регулювати процес відновлення України», — сказав Волкер.

Також він додав, що важливим джерелом фінансування є заарештовані російські кошти, що заморожені в банках, які можна використовувати для відновлення України, і це буде «дійсно великим внеском до інвестицій».

Довідка Finance.ua:

міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування;

швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного;

уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально — «комплексно й за новими принципами».

Укрінформ За матеріалами:

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