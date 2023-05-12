В ОП розповіли про першочергове завдання для відбудови населених пунктів — Finance.ua

В ОП розповіли про першочергове завдання для відбудови населених пунктів Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

В ОП розповіли про першочергове завдання для відбудови населених пунктів

Україна розпочне велику відбудову одразу після перемоги у розв’язаній росією війні, наразі намагається відновити, що можна швидко відремонтувати, та забезпечити людей максимальним пакетом державних послуг.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба в інтерв'ю телеканалу «Рада»

«Ми відбудуємо кожний клаптик нашої землі одразу після нашої перемоги. Тому що найскладніше завдання зараз — це перемога. Саме за це ми, на жаль, платимо щодня», — зазначив Кулеба. Він підкреслив, що нині в населених пунктах, де точаться бойові дії або які наближені до зони бойових дій, питання відбудови дуже складне, зважаючи на небезпеку для людей через російські обстріли.

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«Це уже сильно ускладнює не тільки процес відбудови, а і взагалі процес відновлення життєдіяльності громад», — зауважив заступник очільника ОП.

За його словами, щоб почати відбудову, треба зробити величезний обсяг робіт — розмінувати територію, відновити мережі, відновити інститути влади.

Кулеба підкреслив, що наразі першочерговим завданням є забезпечення людей максимальним пакетом державних послуг, «щоб усі населені пункти щодня доводили свою життєдіяльність».

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Також він нагадав, що Україна проводить максимально швидке відновлення, наприклад, будинків, які зазнали незначних пошкоджень, аби люди могли повернутися у свої домівки.

Він пояснив, що для такої відбудови залучаються як бюджетні кошти, так і гроші міжнародних партнерів, фондів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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