Зеленський розповів про пріоритети у відбудовуванні України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський розповів про пріоритети у відбудовуванні України

61
Президент Володимир Зеленський назвав три пріоритети у відновленні України та української економіки.
В інтерв’ю виданню Welt він заявив, що першим пунктом є енергетичний сектор. Зокрема, українська влада хоче зробити його більш різноманітним.
«Я говорю не лише про природний газ та електроенергію з АЕС. Ми також вважаємо, що вкрай необхідно розвивати здатність диверсифікувати виробництво та зберігання енергії. Це нові технології, над якими я хочу працювати разом із США та Європою. Треба будувати електроакумулятори», — розповів український лідер.
Другим пріоритетом є розвиток сільського господарства. Україні потрібно залучити партнерів до розвитку системи поливу та пов’язаної з нею логістики. Крім того, на думку Зеленського, потрібно створити нові зернові хаби в ЄС, Африці та Азії.
«Саме величезні хаби, куди ми можемо доставляти, а потім зберігати пшеницю, кукурудзу та всі інші культури, які вирощуються в Україні. Коли ці хаби будуть готові, ми зможемо перемістити туди наші товари. Ми вже говорили про це з кількома африканськими країнами — і їм подобається ідея будівництва зернових центрів. У цьому плані ми сподіваємося на партнерів з Європи, адже це потребує значних інвестицій. Не менш важливі заходи захисту в секторі питної води», — пояснив президент.
Останній пріоритет стосується розширення кібербезпеки, оскільки РФ постійно атакує Україну.
«росія неодноразово намагалася вразити нас кібератаками, але ми змогли їх відбити. У нас є високотехнологічні компанії, які не на передовій, не на другій лінії оборони, але вони теж добре попрацювали у боротьбі з росією», — додав Зеленський.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.