В Dragon Capital назвали три кроки, необхідні для відновлення України — Finance.ua

В Dragon Capital назвали три кроки, необхідні для відновлення України Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

В Dragon Capital назвали три кроки, необхідні для відновлення України

Україні для післявоєнного відновлення не треба вигадувати велосипед, а просто скористатися досвідом сусідів по західному кордону: Польщі, Чехії, Словаччини.

«В післявоєнному відновленні треба зробити ті кроки, які ці країни зробили ще в 1990-і роки», — сказав він. Фіала назвав три такі кроки:

повна лібералізація всіх цін і тарифів («На жаль, у нас забагато популізму, і уряди бояться лібералізувати тарифи і ціни», — зазначив бізнесмен);

максимальна приватизація («держава не має намагатися керувати активами»);

сильні інституції («Нацбанк тут є гарним прикладом успішно реформованої інституції після 2014 року»).

«Нам не потрібні закони про інвестиційних нянь, якісь дуже креативні закони про боротьбу з олігархами — нам потрібно скопіювати, що робили інші країни», — резюмував Фіала.

На його думку, ці кроки будуть зрозумілі і внутрішньому, і закордонному інвестору.

Довідка Finance.ua:

в Мінекономіки заявили, що відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися коштом 80% приватного капіталу, а для цього треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну;

в ООН кажуть, що Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.