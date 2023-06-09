В Dragon Capital назвали три кроки, необхідні для відновлення України — Finance.ua

В Dragon Capital назвали три кроки, необхідні для відновлення України
Україні для післявоєнного відновлення не треба вигадувати велосипед, а просто скористатися досвідом сусідів по західному кордону: Польщі, Чехії, Словаччини.
Про це під час заходу Великий день з NV. Діалоги про відновлення України заявив Томаш Фіала, CEO Dragon Capital.
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«В післявоєнному відновленні треба зробити ті кроки, які ці країни зробили ще в 1990-і роки», — сказав він. Фіала назвав три такі кроки:
- повна лібералізація всіх цін і тарифів («На жаль, у нас забагато популізму, і уряди бояться лібералізувати тарифи і ціни», — зазначив бізнесмен);
- максимальна приватизація («держава не має намагатися керувати активами»);
- сильні інституції («Нацбанк тут є гарним прикладом успішно реформованої інституції після 2014 року»).
«Нам не потрібні закони про інвестиційних нянь, якісь дуже креативні закони про боротьбу з олігархами — нам потрібно скопіювати, що робили інші країни», — резюмував Фіала.
На його думку, ці кроки будуть зрозумілі і внутрішньому, і закордонному інвестору.
Довідка Finance.ua:
- в Мінекономіки заявили, що відбудова держави в глобальному сенсі має відбуватися коштом 80% приватного капіталу, а для цього треба створити передумови, які стимулюватимуть інвесторів вкладати в Україну;
- в ООН кажуть, що Україні знадобиться 411 млрд дол. для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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