НАЗК виключило одну компанію зі списку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК виключило одну компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виключило зі списку міжнародних спонсорів війни компанію, причому, остання знаходилася в списку лише два місяці.
Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.
«Вперше від початку створення переліку міжнародних спонсорів війни — потужного репутаційного інструменту тиску на компанії, що продовжують працювати з рф після широкомасштабного вторгнення, з нього була виключена компанія. Вона виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально-відповідального бізнесу», — зазначається в повідомленні.
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Йдеться про провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited.
Компанія направила відповідний лист до НАЗК з зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку.
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«Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії», — повідомляє НАЗК.
«Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — найкращий доказ того, що цей інструмент справді працює», — додали в НАЗК.
Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни 25 провідних компаній світу.
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