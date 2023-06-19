В Україні арештовано активи російського підприємця, який постачав харчі силовикам рф — Finance.ua
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В Україні арештовано активи російського підприємця, який постачав харчі силовикам рф

Фондовий ринок
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Суд передав до Нацагенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештоване майно та корпоративні права черкаського підприємства, яке належить громадянину російської федерації, на понад 100 млн грн.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
В повідомленні зазначається, що співвласник підприємства в Черкасах продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення.
«Статутний капітал підприємства складає 1,98 млн грн, корпоративні права — 9,2 млн грн. Також суд передав до АРМА 3 тис. кв м нерухомості підприємства вартістю майже 100 млн грн», — повідомили подробиці в ДБР.
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Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином рф та володіє більше ніж 15 підприємствами, що працюють у тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам рф.
Зазначається, що російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви в російські лікарні, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ. Зокрема, поставки здійснювалися в оздоровчий комплекс управління справами президента рф, санаторій МВД рф.
В ДБР нагадали, що кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110−2, ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
В Офісі Генерального прокурора зазначають, що засновником та співвласником підприємства у Черкасах, яке займається ринком нерухомості, є громадянин рф.
«Фактично ПАТ — одне з основних торговельних майданчиків на території обласного центру під продаж промислових товарів, будматеріалів, продуктів харчування, медичного устаткування тощо», — сказано в повідомленні.
Підприємства сплачують податки та інші обов’язкові платежі до бюджету рф. З нього виділяються кошти на потреби російських збройних сил, що вчиняють воєнні злочини в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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