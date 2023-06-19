Китайський банк перекрив росії платежі в ЄС і США: якими будуть наслідки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайський банк перекрив росії платежі в ЄС і США: якими будуть наслідки

Фондовий ринок
93
Китайський Bank of China з 13 червня припинив приймати валютні платежі з росії на користь одержувачів у країнах Євросоюзу, а також у Швейцарії, Великобританії та США, повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що повідомлення від російської дочірньої структури Bank of China отримали, зокрема, російські «Юнікредит Банк», «Модульбанк» та «Фінам». При цьому через кореспондентські рахунки Bank of China припинені перекази не тільки в юанях, але також в долларах США, євро та гонконгських доларах.
При цьому в росії стандартно звинуватили у всьому Захід.
«Рішення прийнято не Китаєм, а сторонами ЄС і США. Таким чином намагаються здійснити санкційний тиск через перекриття альтернативних каналів у вигляді юаня», — зазначив один з банкірів.
Зазначається, що перекази юанів до країн Заходу через китайський банк могли використовуватися російськими компаніями для розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за відсутності інших законних способів.

Юань в росії

Західні санкції змусили Кремль і російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до обмежень. Зокрема, на початку 2023 року Мінфін рф перевів свої ринкові операції в юань замість долара.
У лютому юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів.
У той же час, експерти відзначали, що у Росії з’явилися труднощі в торгівлі з Китаєм — російським компаніям нічим оплачувати китайські товари, тому що у росії немає еквівалентної кількості юанів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.