Китайський банк перекрив росії платежі в ЄС і США: якими будуть наслідки — Finance.ua

Китайський банк перекрив росії платежі в ЄС і США: якими будуть наслідки Сьогодні 10:43 — Фондовий ринок

Китайський Bank of China з 13 червня припинив приймати валютні платежі з росії на користь одержувачів у країнах Євросоюзу, а також у Швейцарії, Великобританії та США, повідомляють російські ЗМІ

Зазначається, що повідомлення від російської дочірньої структури Bank of China отримали, зокрема, російські «Юнікредит Банк», «Модульбанк» та «Фінам». При цьому через кореспондентські рахунки Bank of China припинені перекази не тільки в юанях, але також в д олларах США, євро та гонконгських доларах.

При цьому в росії стандартно звинуватили у всьому Захід.

«Рішення прийнято не Китаєм, а сторонами ЄС і США. Таким чином намагаються здійснити санкційний тиск через перекриття альтернативних каналів у вигляді юаня», — зазначив один з банкірів.

Зазначається, що перекази юанів до країн Заходу через китайський банк могли використовуватися російськими компаніями для розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за відсутності інших законних способів.

Юань в росії

Західні санкції змусили Кремль і російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до обмежень. Зокрема, на початку 2023 року Мінфін рф перевів свої ринкові операції в юань замість долара.

У лютому юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів.

У той же час, експерти відзначали, що у Росії з’явилися труднощі в торгівлі з Китаєм — російським компаніям нічим оплачувати китайські товари, тому що у росії немає еквівалентної кількості юанів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.